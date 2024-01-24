 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Fidan: Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Fidan: Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze oturumunda, Gazze'deki insani yıkımın ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayarak, acil ateşkesin ve bölgeye bir an önce insani yardımların ulaştırılmasının elzem olduğunu belirtti. Fidan, Gazze ve ötesinde devam eden savaşın ne barış ne de teslimiyet getirebileceğini söyleyerek, uluslararası toplumun Gazze ve Batı Şeria'da akan kanı durdurmakta hala aciz kaldığını ifade etti. Ayrıca, İsrailliler ile Filistinliler arasında barışı sağlayacak ve denetleyecek bir garantörlük mekanizmasının kurulması çağrısını yineledi.

Bakan Fidan: Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir
24.01.2024 - 01:17,
Abone Ol

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze oturumunda, "Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.

Gazze'deki insani yıkımın ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Bakan Fidan, acil ateşkesin ve bölgeye bir an önce insani yardımların ulaştırılmasının elzem olduğunun altını çizdi.

Fidan, "Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Uluslararası toplumun, Gazze ve Batı Şeria'da akan kanı durdurmakta hala aciz kaldığını kaydeden Fidan, "Gazze bir açık hava hapishanesiydi. Şimdi ise İsrail Başbakanının siyasi bekasını uzatmak amacıyla askeri operasyonlar düzenleyerek sivilleri katlettiği bir savaş alanına döndü." değerlendirmesini yaptı.

BM Güvenlik Konseyinin uluslararası barış ve güvenliği korumada bir kez daha başarısız olduğunu kaydeden Fidan, "İsrailliler ile Filistinliler arasında barışı sağlayacak ve denetleyecek bir garantörlük mekanizmasının kurulması yönündeki çağrımızı yinelemek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Gazze, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Fidan: Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir - Son Dakika


09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:15
İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı

Son Dakika
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
06:33 Astrofizikçi Umut Yıldız, Türkiye'ye dönerek uzay çalışmalarına devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:11:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Fidan: Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement