- Bakan Fidan: " İsrail'i UAD'nin ihtiyati tedbir kararlarını uygulamaya ve derhal tam ateşkes ilan etmeye çağırıyorum"
BÜKREŞ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rumen mevkidaşı Luminita Odobescu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarını uygulamaya ve derhal tam ateşkes ilan etmeye çağırıyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rumen mevkidaşı Luminita Odobescu ile başkent Bükreş'te bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Romanya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Bakan Fidan, Odobescu ile hem baş başa hem de heyetler arası verimli bir görüşme yapıldığını kaydetti. Bakan Fidan, iki ülke ilişkilerin ele alındığını ifade ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin arasındaki ilişkilerin temelinde karşılıklı güven anlayışı bulunmaktadır. Stratejik ortaklık, NATO müttefikliği ve Karadeniz'e komşuluk ilişkilerimizi tanımlayan başlıca unsurlardır" ifadelerini kullandı.
"Hedefimiz 2025 yılı itibarıyla bunu 15 milyar dolara çıkarmak"
Romanya'nın Balkanlar'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu söyleyen Bakan Fidan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Türkiye de Romanya'nın AB dışındaki en büyük ticaret ortağıdır. İkili ticaret hacmimiz son yıllarda önemli artış kaydetti. 2 yıl üst üste 10 milyar hedefini aştı. Hedefimiz 2025 yılı itibarıyla bunu 15 milyar dolara çıkarmak. Romanya'daki yatırımlarımız üçüncü ülkelerle getirildiğinde 8 milyar dolara ulaşmış durumda. Firmalarımızın başarılarından ve aramızdaki dostluğa yaptığı katkılardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Romanya ile insani bağlarımız da çok güçlü. Romanya'da yaşayan Türk ve Tatar Türkü soydaşlarımızı ülkelerimiz arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Soydaşlarımıza gönül bağı ile bağlıyız. Romanya'da huzurlu ve müreffeh bir yaşam sürüyorlar."
Bakan ile gerçekleştirdiği görüşmede terörle mücadelenin de ele alındığını kaydeden Bakan Fidan, "Savunma ve askeri işbirliğimiz Romanya ile ilişkilerimizin önemli boyutunu teşkil etmekte. Savunma sanayiinde son yıllarda önemli ivme yakaladık. Romanya, Polonya'dan sonra Türkiye'den SİHA sistemleri alan ikinci NATO ve AB ülkesi. NATO çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunmaya devam ediyoruz. Dört adet F-16 uçağımız NATO polisi görevi kapsamında Romanya hava sahasında görev yapmakta" açıklamasını yaptı.
Rumen Bakan ile görüşmede Karadeniz'in güvenliğinin yanı sıra bölgesel konuların da görüşüldüğünü bildiren Bakan Fidan, " Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi, küresel gıda güvenliğinin temini ve Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için önemli katkılar sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Karadeniz'e sürüklenen mayınlardan dolayı oluşan tehdit karşısında hep beraber ön alıcı bir yaklaşım sergiledik. Rumen ve Bulgar müttefiklerimizin katılımıyla Karadeniz'de mayına karşı tedbirleri, görev grubunu üçlü olarak ihdas ettik" ifadelerini kullandı.
"Montro'nün tartışılmasını tahayyül dahi edemeyiz"
Hakan Fidan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Montrö Sözleşmesi bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uygulamayı Türkiye olarak sürdürüyoruz. Dün Sofya'da da söyledim, bugün tekrar ediyorum. Montro'nün tartışılmasını tahayyül dahi edemeyiz. Ayrıca Balkanlar'daki son gelişmeleri, Orta Doğu'yu, Gazze'deki vahşeti, dramı ve oluşturduğu tehditleri hep beraber dile getirdik. İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarını uygulamaya ve derhal tam ateşkes ilan etmeye çağırıyorum. İsrail, abluka altındaki Gazze'yi haftalardır topyekun hedef almaya devam ediyor. Bombardımandan kurtulanlar, açlık ve salgın hastalıklarla boğuşuyor. Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin İsrail tarafından engellenmesi, uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli. 2 milyon insanın bombardıman altında açlık ve salgın hastalıklarla açıkça ölüme terk edilmesine sensiz kalamayız, kalmamalıyız. Bu katliamı engellemek için dünya kamuoyunu bir kez daha güçlü bir biçimde hareket etmeye çağırıyorum. Türkiye ve Romanya da sadece kendi ülkelerine değil, bölgenin istikrarına büyük önem veren ülkelerdir."
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