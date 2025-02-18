Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurup bebek sahibi olan çifti tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurup bebek sahibi olan çifti tebrik etti

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurup bebek sahibi olan çifti tebrik etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyaevine girerken Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan depremzede çift ile görüntülü görüşme yapıp ilk bebeklerini kucaklarına almalarından dolayı kutladı.

18.02.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyaevine girerken Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan depremzede çift ile görüntülü görüşme yapıp ilk bebeklerini kucaklarına almalarından dolayı kutladı.

Bakanlığın hayata geçirdiği Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla düğün masraflarını karşılayıp 14 Mayıs 2024'te evlenen 26 yaşındaki Oğuzcan ve 23 yaşındaki Şükriye Göz çifti, 1 Şubat'ta doğan oğullarına Alpaslan adını verdi.

İskenderun ilçesinde yaşayan depremzede aileyle cep telefonundan görüntülü görüşme yapan Bakan Göktaş, tebriklerini iletti.

Göktaş, görüşmede şu ifadelerini kullandı:

"Bu zorlu sürecinizde, yuva kurma döneminizde yanınızda olduğumuz için ayrıca mutlu olduk. Sizi tebrik etmek istedik. İlk bebeğiniz doğduğu için destek de alacaksınız. 'Aile Yılı'nda güzel bir aile olarak hem Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanmış hem de mutlu bir yuvaya kavuşmuş oldunuz. Biz de her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. Siz, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanıp bebek sahibi olan ilk çiftsiniz. Tekrardan tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun inşallah."

Göz çifti de Göktaş'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

"Düğün öncesi aldığımız destek bizi bir nebze olsun rahatlattı"

Oğuzcan Göz, görüşmenin ardından gazetecilere, baba olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Projeden faydalandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Göz, "Düğün öncesi aldığımız destek bizi bir nebze olsun rahatlattı. Proje kapsamındaki eğitimde çocukların nasıl yetiştirileceği, olumsuz şeylerden uzak tutulacağına ilişkin bilgi verilmişti. Biz de şimdi bunu uyguluyoruz." dedi.

Göz, eşiyle birbirlerine yardımcı olduklarını belirterek, projeden ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Göktaş'a şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurup bebek sahibi olan çifti tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:19:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurup bebek sahibi olan çifti tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.