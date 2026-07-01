Bakan Göktaş: Çocuklarımızın huzurunu esas alan politikalar sürecek - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Çocuklarımızın huzurunu esas alan politikalar sürecek

01.07.2026 11:35
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında, 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesiyle çocukların dijital güvenliğini artıracaklarını ve 2026-2030 yol haritasını paylaştıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugüne kadar çocuklarımızın potansiyelini gören ve destekleyen bir vizyonla hareket ettik. Bundan sonra da evlatlarımızın huzur ve mutluluğunu esas alan politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş başkanlığında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konsey Salonu'nda toplandı.

Göktaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Eylem Planı kapsamında yürüttükleri faaliyetlerin değerlendirmesini yapacaklarını ve dijital dünyanın çocuklara sunduğu imkanları ve riskleri dikkate alarak hazırladıkları 2026-2030 dönemi yol haritasını paylaşacaklarını söyledi.

Güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyüyen her çocuğun, daha müreffeh bir ülkenin taşıyıcısı olduğunu dile getiren Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çocukları her zaman istikbalin teminatı, yarınların umudu olarak nitelendirdiğini, onlar için yapılan her yatırımın da ülkenin beşeri sermayesine yapılan bir yatırım olduğunu vurguladığını anımsattı.

Bakan Göktaş, bu anlayışın, 2023-2028 dönemini kapsayan Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın temelini oluşturduğunu belirterek, plan ile çocukların haklarına erişimini güçlendiren, koruyucu ve önleyici hizmetleri yaygınlaştıran kapsamlı bir yol haritası ortaya koyacaklarını kaydetti.

"Çocuklarımızın dijital dünyada bilinçli ve güvenli şekilde yer almasını destekledik"

Çocuk hakları ve katılımı alanında yüzde 74 gerçekleşme sağladıklarını, böylece çocukların karar alma süreçlerine katılımını daha görünür ve etkin hale getirdiklerini aktaran Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Çocuk Dostu Adalet başlığında yüzde 82 gerçekleşme oranına ulaşarak çocuklarımızın adalete erişimini kolaylaştıran mekanizmaları güçlendirdik. Aile ve çocuğa yönelik faaliyetlerimizin yüzde 75'ini hayata geçirerek çocuklarımızın güvenli bir çevrede büyümesine katkı sunduk. Alternatif Bakım Hizmetleri alanında eylemlerimizin yüzde 92'sini tamamladık. Bu sayede çocuklarımız için bakım ve destek modellerimizi daha güçlü hale getirdik. Afet ve kriz süreçlerinde çocuklara yönelik hizmetlerde yüzde 67 gerçekleşme sağlayarak müdahale kapasitemizi artırdık. Güvenli internet kullanımı alanında yüzde 80 gerçekleşme sağlayarak çocuklarımızın dijital dünyada bilinçli ve güvenli şekilde yer almasını destekledik."

Bakan Göktaş, günümüzde dijitalleşmenin, hayatın her alanını dönüştürdüğüne dikkati çekerek, "Ancak bu alanın taşıdığı riskleri de aynı dikkatle değerlendirmek durumundayız. Bu nedenle dijital dünya, politikalarımız açısından çocukların güvenliği, gelişimi, mahremiyeti ve hakları bakımından doğrudan ele alınması gereken temel alanlardan biri haline geldi." dedi.

"Sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenlememiz önemli bir eşiktir"

Bu kapsamda Bakanlık olarak, dijital dünyanın imkanlarını, çocuklar için güvenli hale getiren bir politika anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Göktaş, bu alanda iki yol haritası daha bulunduğunu söyledi.

Bunlardan birinin, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı olduğunu belirten Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu eylem planımızla, tüm aile bireylerinin dijital mecraları bilinçli kullanmalarına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Dijital mecralarda ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesine yönelik farkındalık, rehberlik, izleme ve eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yol haritamız ise Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planımızdır. 2026-2030 dönemini kapsayan eylem planımız, bu yıl şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla yayımlanan genelge ile yürürlüğe girdi. Bu eylem planı ile çocuklarımızı dijital dünyanın risklerine karşı koruyan, onların dijital becerilerini de destekleyen bir eylem planına adım atmış bulunuyoruz. Güvenli internet kullanımı, dijital okuryazarlık, mahremiyet bilinci ve yaşa uygun içeriklere erişim konusunda kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.

İlgili tüm kurumlarımızla işbirliğinde çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenle var olabilecekleri sağlıklı bir ekosistem oluşturacak adımlar atıyoruz. Nisan ayında yürürlüğe giren sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenlememiz, çocuklarımızın dijital güvenliği açısından önemli bir eşiktir. Bu konuda ülkemize özgü bir model geliştirmek amacıyla bir yılı aşkın süredir yoğun bir çalışma yürüttük. Çalışmalarımız sonucunda 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin temel çerçevesini oluşturduk. Bu yeni düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına çocukların korunmasını esas alan yükümlülükler getirdik. 15-18 yaş için ise yetişkinlerden ayrıştırılmış, yaşlarına uygun, güvenli ve denetlenebilir dijital alanların oluşturulması artık platformlar açısından zorunlu hale geldi."

"Aile ve Nüfus On Yılı, bizler için bir fırsattır"

Göktaş, düzenlemeyle artık dijital hizmet sunan hiçbir yapının çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini göz ardı ederek hareket edemeyeceğini, sosyal ağlar ve oyun mecralarının çocuklara uygun bir dijital çevre oluşturmakla yükümlü olacağını bildirdi.

Esas hedeflerinin, dijital medya platformlarının, fertlerin güvenliğini açık, etkili ve denetlenebilir bir sorumluluk alarak üstlenmelerini sağlamak olduğunun altını çizen Göktaş, çocukların dijital dünyada korunmasının, bütün dünyanın ortak meselesi olduğunu ve bu nedenle Türkiye olarak, ulusal düzenlemelerin yanı sıra uluslararası çalışmalara da öncülük ettiklerini söyledi.

Göktaş, çocukların dijital dünyaya ilişkin görüşlerini önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Çocuk Danışma Kurulu toplantısında çocuklarımız, bu yıl ülkemizde düzenlenecek olan COP31 gündemini ele aldılar. İklim değişikliğinin çocukların sağlığı, güvenliği, eğitimi ve geleceği üzerindeki etkilerini kendi bakış açılarıyla değerlendirdiler. 81 ilimizdeki Çocuk Hakları Komitelerimiz, yılın geri kalanında 'İklim Değişikliği ve Çocuk' başlığı altında çalışmalarını yürütecek. Ortaya çıkacak görüş ve önerileri COP31 gündemine taşıyacaklar. Böylece çocuklarımızın sesi, iklim değişikliği gibi küresel bir meselede ulusal çalışmalardan uluslararası karar süreçlerine uzanan somut bir katkıya dönüşecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir umman yoktur" sözlerini anımsatan Göktaş, "Bugüne kadar çocuklarımızın potansiyelini gören ve destekleyen bir vizyonla hareket ettik. Bundan sonra da evlatlarımızın huzur ve mutluluğunu esas alan politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Aile ve Nüfus On Yılı, bu anlamda bizler için bir fırsattır. Bu on yıl, çocuklarımızı güçlü aile bağları içinde geleceğe hazırlayacağımız bir dönem olacak. Türkiye'nin yarınlarına yön veren büyük bir seferberliğe dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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