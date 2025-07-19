Bakan Göktaş, Elazığ\'da "Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile Aile" programında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Toplumun mimarlarından bir tanesi aile ama toplumun en güçlü kısmı kadındır. Dolayısıyla aileyi hem maddi hem de manevi imkanlarla kuvvetlendiren projelerle Türkiye'nin yarınlarını inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Bakan Göktaş, bir restoranda düzenlenen "Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile Aile" programında kadınlarla bir araya geldi.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, programın çok kıymetli olduğunu söyledi.

Programda kadınlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:

"Aile, bizim geçmişimiz, günümüz ve yarınımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. 'Aile Yılı'nda ailemizi güçlendiren çalışmalarımızı ele aldık. Kadınlar, toplumun medeni yapı taşıdır. Kadınlar girdikleri her işi, kendi evlerini, mahallelerini, toplumu güzelleştirir. Kadının dokunduğu her yer güzelleşir. Bu kutlu yolda, bu güzel 'Aile Yılı' çalışmalarımızda sizlerle beraber yol yürümeye, kadınları güçlendirmeye devam etmeye kararlıyız. AK Parti'nin temelinde kadınların büyük bir emeği var, büyük bir kadın emeği ve vizyonu var."

"Bütün kadınlar kanun önünde eşit"

Kadınların her alanda tam ve eşit olduğu bir dönemde bulunduklarını belirten Göktaş, 1999'da Meclis'te bir başörtülü milletvekiline yemin ettirilmediğini hatırlattı.

Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2009'da Brüksel'de Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olduğumda Türkiye'de bu halen mümkün değildi. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle artık kadınlar temsiliyette, iş insanı olarak, akademide, rektör olarak, toplumun her yerinde bütün kadınlar her alanda eşit. Dolayısıyla bu eşitlik ilkesini ve kadın-erkek fırsat eşitliğini dile getirdiğimizde önce bütün kadınlar eşit mi, ona bakmalıyız. Şu anda başörtülü, başörtüsüz, bütün kadınlar kanun önünde eşit. Aynı zamanda hakları konusunda eşit. Şimdi kadın akademisyenlerimiz, kadın rektörlerimiz, kadın doktorlarımız, kadın genel müdürlerimiz var ama bir kısmı başörtülerinden dolayı bu imkana sahip değildi. Çok şükür bugün bu vesayetçi sistemle mücadele etmiş Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bununla beraber artık Türkiye'de bütün kadınlar tam ve eşit çok şükür. Kadına yönelik şiddetle mücadelede çok önemli adımlar atıldı. Diğer yandan güçlendirmeye yönelik çok önemli adımlar atıldı. Dünyada eşi benzeri olmayan mevzuatlar hayata geçirildi."

Türkiye'de kadın hakları konusunda devrim niteliğinde icraatların, politikaların hayata geçirildiğini belirten Göktaş, Türkiye'de geldiği nokta itibarıyla tüm kadınların söz sahibi olduğunu ifade etti.

Göktaş, bundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve emekleri olan tüm kadınlara teşekkür ettiğini kaydetti.

"Bugün Türkiye'nin çehresini değiştiren ve bu büyük dönüşümün mimarları olan kadınlar, her zaman sağlam, sessiz ama derin izler bırakan bir devrimle yaşadığı hikayenin aslında bir parçası." diyen Göktaş, şöyle konuştu:

"Elazığ'ın bütün kadınları, bütün renkleriyle, başarılarıyla, cesaretleriyle ve emekleriyle şu anda karşımızda. Sizlerle beraber bu kutlu yolda yürümek, 'Türkiye Yüzyılı'nda kadınların tam ve eşit olduğu, seslerinin her alanda çıktığı, aynı zamanda masa başında olduğu bir Türkiye'de sizlerle beraber yol yürümek bizler için gurur verici."

"Aile Yılı"nda kadınlarla beraber yürüdüklerini dile getiren Göktaş, kadınların her yerde güçlü olmasıyla güçlü bir Türkiye inşa edebileceklerini bildirdi.

"Devletin eliyle yürütülen çalışma milletin yüreğiyle birleşince kök salar"

"Aile Yılı" kapsamında yürüttükleri çalışmaları hayata geçirmenin ve aileleri güçlü tutmanın ancak kadınlarla beraber mümkün olacağını anlatan Göktaş, "Toplumun mimarlarından bir tanesi aile ama toplumun en güçlü kısmı kadındır. Dolayısıyla aileyi hem maddi hem de manevi imkanlarla kuvvetlendiren projelerle Türkiye'nin yarınlarını inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Bu anlamda 'Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile Aile' programı çok özel bir yer tutuyor." diye konuştu.

Göktaş, kadın kollarında görev alan tüm kadınların Elazığ'ın tüm ilçelerinde, mahallelerinde, köylerinde hane hane gezerek ailenin gücünü, değerlerini, kıymetini anlattığını belirtti.

Kadınların, Cumhurbaşkanı'nın "2025 Aile Yılı" vizyonunu ile Bakanlığın aileyi merkeze alan politikalarını bütün vatandaşlara anlattıklarını ifade eden Göktaş, aile odaklı güçlü politikalarla Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Göktaş, "Devletin eliyle yürütülen çalışma ancak milletin yüreğiyle birleşince kök salar. Sizler bunu sahiplendikçe daha fazla ses olursunuz, daha fazla kadınlara ve ailelere ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Kadınların azmi ve gayretiyle daha huzurlu bir topluma kavuşulacağını belirten Göktaş, kadının elinin değdiği her yerin güzelleşeceğini, kadının sahip çıktığı her değerin geleceğe taşınacağını kaydetti.

Aileyi korumanın, kadını güçlendirmenin ve toplumu ihya etmenin kendileri için sorumluluktan öte bir inanç meselesi olduğunu aktaran Göktaş, "Bu doğrultuda şehrimizde her köyde, mahallede, hanede yürüttüğümüz bu çalışmaları çok kıymetli buluyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmaların bütün şehirlerimize yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Bütün kadınlarla beraber güçlü Türkiye yolunda el birliği ile yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş daha sonra programa katılan girişimci kadınlara teşekkür belgesi verdi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve AK Parti Elazığ İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver de katıldı.