Bakan Göktaş: İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları tedirginlik yaratıyor - Son Dakika
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Bakan Göktaş: İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları tedirginlik yaratıyor

Bakan Göktaş: İsrail Dışişleri Bakanı\'nın açıklamaları tedirginlik yaratıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik yaptığı seviyesiz açıklamaların, İsrail Hükümeti'nde tedirginlik yarattığını belirtti. Göktaş, İsrail'in işlediği savaş suçlarının bu tür hamlelerle örtbas edilemeyeceğini ve uluslararası hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti.

27.04.2024 02:04
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik seviyesiz açıklamaları, siyonist saldırganlığa karşı Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşu ve tüm dünyada yükselen tepkilerin, İsrail Hükümeti nezdinde oluşturduğu tedirginliğin bariz bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'de yaşanan zulme karşın insanlığın ve hakikatin gür sesi olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik seviyesiz açıklamaları, siyonist saldırganlığa karşı Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşu ve tüm dünyada yükselen tepkilerin, İsrail Hükümeti nezdinde oluşturduğu tedirginliğin bariz bir göstergesidir. İsrail Hükümeti işlediği savaş suçlarını bu içi boş hamlelerle örtbas etmeyi başaramayacak, uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları tedirginlik yaratıyor - Son Dakika

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