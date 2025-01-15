Bakan Göktaş KKTC'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Göktaş KKTC'yi Ziyaret Etti

Bakan Göktaş KKTC\'yi Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, KKTC'de önemli görüşmeler yaparak işbirliği protokolleri imzaladı.

15.01.2025 21:46
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bakan Göktaş'ı Meclis Şeref Salonu'nda kabul etti.

Öztürkler ve Göktaş bir süre baş başa görüştükten sonra Türkiye ve KKTC heyetleri arasında görüşme yapıldı.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Meclis Başkanlık Divanı üyesi milletvekilleri de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş daha sonra KKTC Başbakanı Üstel tarafından kabul edildi.

KKTC Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşmenin ardından Başbakan Üstel ve Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın huzurunda KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Fenercioğlu Yapım ve İnşaat Ltd. arasında Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi İnşaat Projesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Bakan Göktaş daha sonra KKTC'de yapımı tamamlanan Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri'nin açılış törenine katıldı.

Göktaş burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ve KKTC arasındaki bağların, birlikte yaratılan güzel eserlerle güçleneceğine bir kez daha şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

KKTC ile Türkiye'nin ortak tarihi geçmişi ve arasında derin bağlar bulunduğuna dikkat çeken Göktaş, "Bu anlamda KKTC bizler için her daim tarihimizin, kültürümüzün ve gönlümüzün ayrılmaz bir parçası olmuştur." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş KKTC'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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