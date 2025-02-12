Bakan Göktaş, Paris'te OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılacak

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere yarın Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek. Bakan Göktaş, 14 Şubat'ta Paris'teki OECD Merkezi'nde düzenlenecek olan 'OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılacak. Bakanlar düzeyinde ilk kez düzenlenecek toplantı, Portekiz ve İspanya'nın eş başkanlığında, Belçika, Kanada ve İrlanda'nın Başkan Yardımcılığında, 'Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım Yapmak' temasıyla gerçekleştirilecek. Genel ve ara oturum olmak üzere iki oturumdan oluşacak toplantıya, OECD üyesi ülkelerin bakanları katılacak. İlk olarak toplantının genel oturumunda söz alacak olan Bakan Göktaş, 'Doğurganlık, Uzun Ömürlülük ve Demografik Geçiş: Sosyal Politikanın Rolü' başlıklı bir konuşma yapacak.

TÜRKİYE'NİN 'AİLE YILI'NI ANLATACAK

Bakan Göktaş, konuşmasında Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında ailenin güçlendirilmesi ve nüfus politikaları konusunda yürütülecek çalışmalara dikkat çekecek, doğum oranlarındaki azalmanın getirdiği risklere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Bakan Göktaş, toplantının, 'Sosyal Korumanın Dijitalleşmesi: Hizmet Sunumunda İnovasyon' başlıklı ara oturumunda bir konuşma daha yapacak. Konuşmasında dijitalleşmenin beraberinde getirdiği riskleri değerlendirecek olan Göktaş, gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla mücadele konusunda Türkiye'de yürütülen çalışmalar ile 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunacak.

TÜRK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELECEK

Bakan Göktaş ayrıca katılımcı bakanlarla öğle yemeğinde bir araya gelerek, Türkiye'nin sosyal yatırım programlarına ilişkin mevkidaşlarını bilgilendirecek. Bakan Göktaş, OECD Genel Merkezi'nde bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacak. Göktaş, Paris ziyareti kapsamında Başkonsolosluk binasında Fransa'daki Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek. Burada düzenlenecek buluşmada Bakan Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında yürütülecek çalışmalar konusunda gurbetçi vatandaşlara bilgi verecek.