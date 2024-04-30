Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, savaş mağduru çocuklarla buluştu

Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde misafir edilen savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş'ı, Ukrayna, Filistin, Suriye ve Türkiye'yi temsilen dört çocuk, ana dillerinde "hoş geldiniz" diyerek çiçeklerle karşıladı.

Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, çocukların yaptığı resim sergisini gezdi.

Savaş mağduru çocuklar 23 Nisan şiiri ve Türkçe şarkı seslendirdi, dans gösterisi sundu, Bakan Göktaş'a yaptıkları yağlı boya tablosunu hediye etti.

Programa, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar da katıldı.