Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, savaş mağduru çocuklarla buluştu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, savaş mağduru çocuklarla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, savaş mağduru çocuklarla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde misafir edilen savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi. Bakan Göktaş, çocukların resim sergisini gezdi ve onların 23 Nisan şiiri, Türkçe şarkı ve dans gösterisiyle Bakan'a olan sevgilerini gösterdi. Programa Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar da katıldı.

30.04.2024 15:27
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde misafir edilen savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş'ı, Ukrayna, Filistin, Suriye ve Türkiye'yi temsilen dört çocuk, ana dillerinde "hoş geldiniz" diyerek çiçeklerle karşıladı.

Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, çocukların yaptığı resim sergisini gezdi.

Savaş mağduru çocuklar 23 Nisan şiiri ve Türkçe şarkı seslendirdi, dans gösterisi sundu, Bakan Göktaş'a yaptıkları yağlı boya tablosunu hediye etti.

Programa, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, savaş mağduru çocuklarla buluştu - Son Dakika

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