Bakan Göktaş\'tan OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı\'nda "aile" vurgusu Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nın önemine dikkati çekerek "Ailemiz, geleceğimiz. Biz de ailelerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünde (OECD), Portekiz ve İspanya'nın eş başkanlığında, OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı düzenlendi.

Bakan Göktaş, "Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım Yapmak" temasıyla iki farklı oturum şeklinde düzenlenen OECD toplantısında katıldı.

Basına kapalı toplantının genel oturumunda, "Doğurganlık, Uzun Ömürlülük ve Demografik Geçiş: Sosyal Politikanın Rolü" başlıklı konuşma yapan Göktaş, oturum sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Göktaş, toplantıda, "doğurganlık, uzun ömürlülük, çocukların refah seviyesinin artırılması, sosyal politikaların sürdürülebilirliği ve finansmanı" şeklinde dört ana başlığın ön plana çıktığını kaydetti.

Göktaş, toplantıda özellikle doğurganlık, uzun ömürlülük ve nüfus politikalarıyla ilgili, Türkiye'de Bakanlık olarak son bir yılda yapılan çalışmaları anlattıklarını belirterek 15 Mayıs 2024'te 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı hayata geçirildiğini kaydetti.

2025 yılının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle "Aile Yılı" ilan edildiğini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Diğer yandan oluşturduğumuz Nüfus Politikaları Kurulu, Aile Enstitümüz ile birlikte ülkemiz kapsamında yaptığımız çalışmaları burada da diğer ülkelerle paylaşma imkanı bulduk. Pek çok ülkenin özellikle demografik dönüşüm, uzun ömürlülük, yaşlanma ve diğer yandan da nüfus politikalarıyla ilgili politikaları mevcut. Biz de aile odaklı çalışmalarımızı vurguladık. Özellikle 81 ile yaygınlaştırdığımız 'Aile ve Gençlik' fonumuzla evlenecek gençlere kredi sistemimizi paylaştık. Diğer yandan yeni doğan sistemimizin güncellenmesiyle ilgili tecrübemizi paylaştık. Bu minvalde de diğer ülkelerden hem onların tecrübelerini alma imkanı oldu hem de kendi ülkemizde yapılan çalışmaları istişare ettik. Çok ilgi uyandıran bir konu."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaşlanan nüfus politikaları ve doğurganlığın azalmasının Türkiye'deki önemli gündem maddelerinden olduğunu, bu konuda son zamanlarda önemli adımların atıldığını söyledi.

OECD üyesi birçok ülkenin de bu konularda aynı kaygıları taşıdığını aktaran Göktaş, nüfusun yaşlanmasının ve doğurganlığın azalmasının gelecek yılları çok daha fazla etkileyeceğini belirtti.

"Ailemiz, geleceğimiz"

Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin bu konuda önemli yatırımlar yaptığını belirterek "Dünya değişiyor, toplum değişiyor, aynı zamanda ailemizi korumak ve ailenin huzurunu, sağlık ve nüfus yapısını korumak en öncelikli çalışmalarımızdan biri. Dolayısıyla ailemiz geleceğimiz, biz de ailelerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

OECD'deki toplantı kapsamında, Türkiye'nin sosyal yardım sistemini anlattığını belirten Bakan Göktaş, "Dünya Bankası tarafından da ödüllü ve takdir gören bir sistem. Bu konuda farklı ülkelere de tecrübe aktarımımız oldu." diye konuştu.

OECD toplantılarının önemine dikkati çeken Göktaş, "Sosyal politikaların OECD'nin de ana gündem maddesi olması ve ilk defa bir toplantı düzenlenmesi, aslında önümüzdeki yıllarda doğurganlığın ve yaşlanan nüfusun bütün ülkelerin benzer kaygılar etrafında toplandığını ve bu konuda ciddi önlemler alındığını bir defa bizlere gösterdi. Bizler de bu konuda son bir yılda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde nüfus politikaları kurumumuzla, aile enstitümüzle, 'Aile Yılı'mızla beraber bu çalışmalarımız hız kazanacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 65 yaş üstü vatandaş sayısının nüfusun yüzde 10,6'sını oluşturduğunu, doğurganlık hızının ise 1,51 olduğunu aktaran Göktaş, tüm dünyada olduğu gibi bu konuların Türkiye'nin de önemli gündem maddeleri arasında bulunduğunu ve bu konularda gelecek yıllarda daha fazla çalışmalar yapılması ve önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Bakan Göktaş, kadınların esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile çocuklar için kreş ve yaşlılar için bakım modellerinin çeşitlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

"YADES programımızla beraber ihtiyacı olan vatandaşlarımıza evlerinde destek oluyoruz"

Evde bakım modeline de öncelik verdiklerini vurgulayan Mahinur Özdemir Göktaş, "Refah programımız kapsamında, YADES (Yaşlı Destek Programı) programımızla beraber ihtiyacı olan vatandaşlarımıza evlerinde destek oluyoruz. Bu konuda da öncü çalışmalarımız var. Diğer ülke bakanlarının da oldukça ilgisini çekti." diye konuştu.

Yaşlanan ve değişen demografik dönüşümün tüm ülkelerin geleceğini ve ekonomisini etkilediğinin altını çizen Göktaş, bu konunun, özellikle finansman modelinin sürdürülebilirliği, genç ve dinamik nüfusun yapısının korunması ve çalışma hayatına devam ettirilmesinin emeklilik sistemi açısından önemli olduğunu kaydetti.