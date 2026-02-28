Bakan Göktaş: Ülkemiz bir daha asla eski karanlık günlerine dönmeyecek - Son Dakika
Bakan Göktaş: Ülkemiz bir daha asla eski karanlık günlerine dönmeyecek

28.02.2026 22:39
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "29 yıl önce, milletimizin inancına, değerlerine ve özgür iradesine yönelen vesayetçi bir anlayışın ülkemize ağır bedeller ödettiği bir süreci yaşadık.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "29 yıl önce, milletimizin inancına, değerlerine ve özgür iradesine yönelen vesayetçi bir anlayışın ülkemize ağır bedeller ödettiği bir süreci yaşadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde bu vesayetçi düzenle etkili bir mücadele yürüttük. Bugün Türkiye, demokrasiye sahip çıkan, milli iradeyi esas alan kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. ve ülkemiz bir daha asla eski karanlık günlerine dönmeyecek" dedi.

Açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile birlikte Van Valiliği'ni ziyaret edip Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile görüştü. AK Parti Van İl Başkanlığı'na geçen Bakan Göktaş, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, daha sonra Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Edremit Sosyal Hizmet Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Açılışa Bakan Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti MDK Üyesi Zahir Soğanda, kurum müdürleri ve kurum çalışanları katıldı.

Törende konuşan Bakan Göktaş, yeni bir hizmet binasının açılışı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.,Yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın huzurunu büyüten, her bireyin güven içinde yaşamasını sağlayan bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bakanlık olarak, toplumun tüm kesimlerini kuşatan güçlü bir destek ağı kuruyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletine adanmış vizyonu doğrultusunda, sosyal devletin şefkat elini her haneye ulaştırıyoruz. Bu kapsamda Bakanlık olarak yaptığımız 45,7 milyar liralık yatırım ve desteklerle Van'ı güçlü bir hizmet altyapısına kavuşturduk. 2023 yılında 13 ilçede açılışını gerçekleştirdiğimiz 100 Aile Destek Merkezi ile destek ağımızı daha da yaygınlaştırdık. Yine aynı yıl içinde Başkale Sosyal Hizmet Merkezi ile Vanlı kardeşlerimizin sosyal hizmetlere daha kolay erişimini sağladık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni il müdürlüğü binamız ve sosyal hizmet merkezimizle hizmet zincirine bir halka daha ekledik. Böylece çocuklarımızdan büyüklerimize, kadınlardan engelli kardeşlerimize kadar herkesin ihtiyaç anında daha hızlı yanında olacağız. Çok yakında hizmete sunacağımız çocuk evleri sitemiz ile engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezimizle, iki yeni güvenli adres daha kazandıracağız. Van'ın güzel insanları için, yeni eserler, yeni hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

'İLK TEMAS NOKTASI OLARAK GÖRÜŞORUZ'

Yeni hizmet binasının, Van'da aileyi güçlendiren, dayanışmayı büyüten bir 'ilk temas noktası' olarak gördüklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Çünkü aile güçlü olduğunda çocuğumuz daha güvende, gencimiz daha umutlu, yaşlımız daha huzurlu, kadınlar daha iyi imkanlara kavuşur. Burası, rehberlikten sosyal desteğe, koruyucu-önleyici hizmetlerden sahadaki koordinasyona kadar tüm hizmet süreçlerini hızlandıran bir merkez olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2026-2035 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonuyla 81 ilimizde olduğu gibi Van'da da her haneye ulaşan, bir hizmet anlayışıyla çalışacağız. Aile kurumunu ve nüfus yapımızı koruyan, kuşaklar arası bağı güçlendiren uygulamaları kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

'28 ŞUBAT'IN KARANLIK İZLERİNİ SİLMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAÇAĞIZ'

Bugünün, 28 Şubat'ın yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"29 yıl önce, milletimizin inancına, değerlerine ve özgür iradesine yönelen vesayetçi bir anlayışın ülkemize ağır bedeller ödettiği bir süreci yaşadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde bu vesayetçi düzenle etkili bir mücadele yürüttük. Bugün Türkiye, demokrasiye sahip çıkan, milli iradeyi esas alan kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. ve ülkemiz bir daha asla eski karanlık günlerine dönmeyecek. Milletimizle el ele vererek, 28 Şubat'ın karanlık izlerini silmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından yeni il müdürlüğü binası ve sosyal hizmet merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Bakan Göktaş ve beraberindekiler daha sonra AK Parti İl Başkanlığı tarafından Uygulama Oteli'nde düzenlenen 'Büyük Aile İftar Programı'na katıldı. İftar öncesi konuşan Bakan Göktaş, Van'a sosyal anlamda her türlü desteği sağladıklarını söyledi. Bakan Göktaş, "Bugün de çok değerli bir açılış gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda da Van'daki engelli ailelerimize yönelik çok güzel bir kompleksi şehrimize kazandıracağız. Açılışını hep beraber yapacağız. Bugün 28 Şubat ve karanlık bir dönemden geçmiştik. Tam 29 yıl önce kadınlar, kılık kıyafetlerinden dolayı eğitim ve çalışma hayatından uzaklaştırıldığı bir dönem olmuştu. Karanlık zihniyetin bir dönemiydi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun 28 Şubat'tan eser kalmadı. Biz insanların inancına ve kimliğine saygı duyuyoruz. Herkesin eşit bir şekilde ilerlediği bir Türkiye istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Terörsüz Türkiye sürecini de el birliğiyle muvaffak kılacağız. Bu topraklarda huzurun, barışın, istikrarın sürmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

