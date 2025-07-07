Bakan Göktaş ve Bakan Tekin, muharrem ayı iftar programına katıldı - Son Dakika
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Bakan Göktaş ve Bakan Tekin, muharrem ayı iftar programına katıldı

Bakan Göktaş ve Bakan Tekin, muharrem ayı iftar programına katıldı
07.07.2025 23:58
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muharrem ayı iftar programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muharrem ayı iftar programına katıldı.

Bakan Göktaş, Etnografya Müzesi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bugünkü programla bir yürekte, bir vicdanda, bir tarihte de birleşmiş olunduğunu dile getiren Göktaş, bu buluşmaların hem kalbi doyurduğunu hem de ruhu tazelediğini belirtti.

Matem gününde bu sofraların birliği, beraberliği hatırlattığını ifade eden Göktaş, "Anadolu'da bin yıldır ehlibeyt sevgisiyle yanan gönüller Hacı Bektaş-ı Veli'den Pir Sultan Abdal'a uzanan kutlu bir yolun da yolcularıdır. Bu topraklar Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle aynı acıya gözyaşı döken, aynı duaya el açan bir milletin ebedi yurdudur." dedi.

"Dini inanç ve ibadet hürriyeti, çekirdek haklardır"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuşmasına şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı.

Tekin, Bakanlık olarak çocukların değerleri, kültürleri yaşamalarını, öğrenmelerini arzu ettiklerini belirterek, bu mantıkla hareket ettiklerini söyledi.

Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı, bu hakların kamu otoritesi tarafından sağlandığı Türkiye'yi oluşturmak için yoğun çaba içerisinde olduklarını dile getiren Tekin, "Bizim yaklaşımımıza göre, dini inanç ve ibadet hürriyeti, evrensel sözleşmelerde olmasa dahi temel hak ve hürriyetlerin 'çekirdek haklar' diye tanımladığımız kategorisinin içinde yer alır." diye konuştu.

Tekin, ne bir kamusal otoritenin ne de uluslararası bir mekanizmanın, herhangi bir dini inancı veya bu inanca ait bir ibadeti tanımlama yetkisine sahip olmadığını vurguladı.

İnsanların dini inancı yaşama hürriyetinin kamusal otorite tarafından güvence altına alınmasının önemine de dikkati çeken Tekin, Bakanlık olarak bu hakları tüm vatandaşlara tanımayı kendilerine ödev gördüklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak bu inancın ve bu inancın gerektirdiği ibadet ve ritüellerin çocuklara, gelecek kuşaklara aktarılması için müfredatlarımızı revize ettik. Bu, bizim milli birliğimizin, ulusal birliğimizin, ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasının yegane koşuludur. Hep birlikte, amasız, fakatsız bunu hayata geçirmek durumundayız.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımıza Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde ve diğer seçmeli derslerde bu birliği sağlayacak, devam ettirecek bir eğitim öğretim sürecini hayata geçirmeyi arzu ediyoruz, bunu da hayata geçirdik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş ve Bakan Tekin, muharrem ayı iftar programına katıldı - Son Dakika

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