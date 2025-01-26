Bakan Göktaş, Yangında Hayatını Kaybeden Genç İçin Aileye Taziye Ziyaretinde Bulundu

Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında oğulları Yiğit Gençbay'ı (25) kaybeden, Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay çiftine taziye ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'daki yangından ilk kurtulanlardan olmasına rağmen içeride kalanlara yardım etmek için geri dönmüş, o esnada hayatını kaybetmiş; ismi gibi Yiğit bir gençti. Kahraman yavruları Yiğit'i kaybeden Gençbay ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Yiğit evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.