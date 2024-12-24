Bakan Güler, Balıkesir\'deki Mühimmat Fabrikasında İncelemelerde Bulunacak

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BAKAN GÜLER DE BALIKESİR'E GELİYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yetkililerden bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir'e geleceği belirtildi.

FABRİKADA DAHA ÖNCE DE PATLAMA MEYDANA GELMİŞ

Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında 3 Haziran 2014'te de fişek sıkıştırma işlemi sırasında patlama meydana geldiği, 5'i kadın 6 işçinin hafif yaralandığı patlamanın, güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; patlama anı ile fabrikadaki işçilerin panik hali yer aldı.

'YILDIRIM DÜŞTÜĞÜ SÖYLENİYOR'

Söz konusu fabrikanın eski üretim sorumlusu Ali İhsan Elmacı, "Patlayıcı maddelerin bulunduğu hassas bir bölüm. O nedenle olayın henüz neden meydana geldiğini bilemeyiz. Yıldırım düştüğü söyleniyor ama güvenlik önlemleri de sıkı olan bir bölümdür. Üretim bandında 7-8 makine var. Birbirine bağımlı çalışır. Çalışma başladığında herkes aynı anda çalışmaya başlar" dedi.

Fatih Emrah ERDOĞAN- Tolga TAHÇI/BALIKESİR,