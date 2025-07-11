Bakan Güler, KKTC Büyükelçisi Korukoğlu'nu kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu makamında kabul etti." ifadesine yer verdi.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraf da yer aldı.
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