Bakan Güler, KKTC'de Küçük ve Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Güler, KKTC'de Küçük ve Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer komutanlar ile birlikte KKTC'ye gelerek, Kıbrıs Türk halkının lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti.

26.04.2024 14:54
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- Bakan Güler, KKTC'de Küçük ve Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti

LEFKOŞA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lefkoşa'da Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile KKTC'ye geldi. Ercan Havalimanı'nda KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelen Bakan Güler, daha sonra Lefkoşa'da Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti.

Bakan Güler, KKTC\'de Küçük ve Denktaş\'ın kabirlerini ziyaret etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Güler, KKTC'de Küçük ve Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti - Son Dakika

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