Bakan Güler, Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı (2)

'TCG GÖKOVA FIRKATEYNİ'Nİ ZİYARET ETTİ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gökova fırkateynini ziyaret etti. Bakan Güler ve beraberindeki komuta kademesi, denizcilerin yeni yılını kutladı.

Bahriyelilere hitaben konuşma yapan Bakan Güler, "Önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılı da bölgemizde ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir yıl olmuştur. Böylesine zorlu bir yılda Milli Savunma Bakanlığımız; devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için tüm faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmüştür. Bu kapsamda şanlı ordumuz; son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmiş ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir. Maalesef 22 Aralık'ta Pençe Harekatı bölgesinde, 23 Aralık'ta ise Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 kahraman evladımız şehadet makamına ulaştı. Şehit olan silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

'KAHRAMAN BAHRİYELİLERİMİZİ GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM'

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarının, önemli ve kritik görevler icra ettiğine işaret eden Güler, şöyle konuştu:

"Deniz Kuvvetlerimiz; Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar şanlı sancağımızı şerefle dalgalandırmakta, üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamakta, katıldığı ulusal ve uluslararası deniz tatbikatlarıyla da her geçen gün gücünü pekiştirmektedir. Deniz Kuvvetlerimiz; bu faaliyetlerinin yanı sıra 6 Şubat tarihli büyük depremlerin hemen ardından bölgeye en hızlı şekilde ihtiyaç duyulan her türlü yardım malzemesinin ulaştırılmasında görev almış, bölgeden vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmiştir. Bu süreçte TCG Gökova fırkateyni de üstlendiği tüm görevleri başarıyla icra etmiş; kahraman denizcilerimiz, bu görevlerin yerine getirilmesinde büyük bir fedakarlık ve gayret ortaya koymuştur. Tüm bu faaliyetlerdeki üstün başarılarından dolayı Deniz Kuvvetlerimizin tüm personelini tebrik ediyor; siz kahraman Bahriyelilerimizi, gözlerinizden öpüyorum."