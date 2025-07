Bakan Güler: Özellikle kadına karşı şiddet konusunda, etkinlikler düzenlemeye gayret ediyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler , 'Aile Yılı' kapsamında İDEF 25'te kurulan standı ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Güler, " Milli Savunma Bakanlığı olarak öncelikle muazzam personelimize, yükümlü erbaş ve erlerimize, ailelerimize ve biraz önce de söylediğim gibi çocuklarımıza kadar çeşitli programlar uyguluyoruz. Özellikle toplumda büyük rahatsızlık verilen kadına karşı şiddet konusunda, yoğun bir şekilde ailelerimize bu etkinlikler yaratarak bunları anlatmaya gayret ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; IDEF 2025 Fuarı'nda '2025 Aile Yılı Standı' kuruldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, standı gezerek açıklamalarda bulundu.

'HER TÜRLÜ FAALİYETİ YAPMAK İÇİN YOĞUN BİR GAYRET GÖSTERİYORUZ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu yıl Cumhurbaşkanımızın da göstermiş olduğu iradeyle Türkiye'mizde aile yılı olarak ilan edildi. ve bu kapsamda tüm bakanlıklarımız 'Aile Yılı' ile ilgili sürekli çeşitli programları hazırlıyorlar. ve bunları da toplumumuzda uygulamaya gayret gösteriyorlar. Milli Savunma Bakanlığı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri olarak elbette ki bu Aile Yılında, elimizden gelen her türlü gayreti göstererek ailelerimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili, kadınlarımızla ilgili her türlü faaliyeti yapmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak öncelikle muazzam personelimize, yükümlü erbaş ve erlerimize, ailelerimize ve biraz önce de söylediğim gibi çocuklarımıza kadar çeşitli programlar uyguluyoruz. Özellikle toplumda büyük rahatsızlık verilen kadına karşı şiddet konusunda, yoğun bir şekilde ailelerimize bu etkinlikler yaratarak bunları anlatmaya gayret ediyoruz. Erbaş ve erlerimize, muvazzaf personelimize kadına şiddetle ilgili her türlü konuyu açıklayarak onların bu konuya çok pozitif bakmaları yönünde çalışmalar yapıyoruz. Yine aynı şekilde personelimize, evlilik öncesi eğitim konusunda Aile Bakanlığımız da bu konuda çok büyük çabalar harcıyor. Bu Aile Yılıyla ilgili olarak ve genç kardeşlerimize evlilik öncesi eğitim vererek, onların yeni başlayacakları bu yaşantıların, bu yeni döneminde onlara çok sağlıklı bir şekilde evliliklerini yürütebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığımızın çok güzel programları var. Bunlar bu üreme sağlığıyla ilgili konularda özellikle etkin şekilde çalışmalar yapıyorlar. ve Sağlık Bakanlığımızdan rica ediyoruz. Ekipleri gönderiyorlar. Ailelerimizi özellikle ve genç askerlerimizi, yükümlü personelimize ve kendi muvazzaf personelimize bunları anlatmaya gayret ediyoruz. Çok da yararlı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Aynı şekilde İçişleri Bakanlığımız çok ciddi güzel programlar hazırlıyorlar. Örneğin; Jandarma Genel Komutanlığımızdan yaptığımız protokol kapsamında, personelimize ve yükümlü personelimize ve çocuklarımıza Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi konusunda yoğun programlar ve bunları takip ediyoruz, etmeye gayret ediyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu beladan kurtarmak için elimizden gelen her türlü gayreti de gösteriyoruz. Aynı şekilde Yeşilay kurumumuz çok yoğun programlar yürütüyor. Aile yılı kapsamında. Bunlardan en önemlisi teknoloji bağımlılığı da denen, bugünün sorunlarından bir tanesi bu. Bağımlılıkla mücadele; sadece uyuşturucu, içki, sigara değil, bağımlılıkla mücadele bugün teknolojide dahil olacak şekilde bununla mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

BAŞARILI BİR AİLE YILINI HEP BİRLİKTE GEÇİRECEĞİZ

Bakan Güler, "Aynı şekilde Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çok önemli bir program var. 'En iyi narkotik polisi annedir'. Bu program bizim için çok önem arz ediyor. Bütün annelerimize ve çocuklarımıza ve de yükümlü erbaş ve erlerimize 'En iyi narkotik polisi annedir' programıyla ilgili bütün elimizde var olan yayınları onlarla paylaşarak onları bu konuya inandırılması konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu personelimizin psikolojik dayanıklılığının arttırılması maksadıyla da sağlıklı, aile iletişimi eğitimleri var. Bu hazırlanan programlar var. Burada sağlıklı aile tabii aynı zamanda geleceğimiz. Evlilik öncesi programları veriyorduk. Şimdi sağlıklı bir ailenin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair kapsamlı programlar hazırlanmış ve bunları gençlerimize, genç evlilerimize bunları net bir şekilde anlatmaya gayret ediyoruz. Bugün ülkemizdeki sorunlardan bir tanesi çalışan eşlerin, özellikle annelerin, küçük çocuklarını bırakacakları bir kreş bulmak bayağı bir zor ve önemli. Çok önem arz ediyor. Biz Milli Savunma Bakanlığı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak genç annelerimizin bu çocuklarını bırakıp çalışabilmelerini, rahat çalışabilmelerini sağlamak için yoğun bir şekilde kreşlerle ilgili çalışıyoruz. ve Milli Eğitim Bakanlığımız da kreşlerdeki öğretmenlerin sağlanması konusunda ciddi anlamda bize yardımcı oluyor. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Şehitlerimizin, gazilerimizin aileleri, kendi ailelerimiz dahil bu Aile Yılı kapsamında çeşitli sosyal etkinliklerde icra ediyoruz. Onlarla da beraber olmaya gayret ediyoruz. Önemli olan bu Aile Yılını bütün yurtta el birliğiyle, çok ciddi tedbirlerle, her kurumun takibi bunu yürütmesi ve ailelerimizin de tüm bu konulara sahip çıkmasıyla inşallah başarılı bir aile yılını hep birlikte geçireceğiz" dedi.