Bakan Güler: Terörsüz Türkiye Yüzyılı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin önünde aydınlık bir gelecek olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliğiyle şekillenen vizyoner devlet aklı ve milletimizin köklü tecrübesinden beslenen güçlü irade sayesinde, Türkiye'yi daha parlak yarınlara taşıyacak yeni bir dönemin eşiğine gelinmiştir. Bu bakımdan Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük eseri olacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Valilik ziyaretinde bulundu. Şırnak Valisi Birol Ekici'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Güler, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada yöresel kıyafetli kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılanan Bakan Güler, açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler, Şırnak'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla daha müreffeh bir Şırnak için var gücüyle çalışıyor. Bizler de gerek son 2 yıldır Şırnak'a yaptığımız ziyaretler gerekse Ankara'da ağırladığımız heyetleriniz aracılığıyla şehrimizin gelişim sürecini ve mevcut sorunlarını büyük bir titizlikle ve dikkatle takip ediyoruz. Bu kapsamda ilgili kamu kurumlarıyla sürekli temas halindeyiz. Şırnak, prangalarından kurtularak gelişimin, kalkınmanın ve ilerlemenin şehirlerinden biri oldu. Yıllarca terörün neden olduğu olumsuz etkilere maruz kalan Şırnaklı kardeşlerim ve bu güzel şehir, artık hak ettiği refaha ulaşma yolunda büyük atılımlara sahne oluyor. Terörün gölgesinde kalan dağlarımız ve ovalarımız, bugün güvenliğin tesis edilmesiyle birlikte bereketini göstermeye başladı. Artık Gabar ve Kato Dağları terörle değil, petrolle anılıyor. Dün rahatça girilemeyen Gabar zirvelerinde artık günde 80 bin varili aşan petrol üretiliyor. Amacımız, Şırnak'ı petrolü ve diğer madenleriyle, jeotermali, güneş ve rüzgar enerjisiyle Türkiye'nin en güçlü enerji üssü haline getirmektir" diye konuştu.

'TARİHİ EŞİK AŞILDI'

Bakan Güler, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni safhaya geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu bir gerçek ki terörün izlerinin silindiği bu aziz topraklarda artık huzurla üretim yapılmakta, refah büyümekte ve Şırnak, başta enerji olmak üzere pek çok sahada Türkiye Yüzyılı'nın yükselen yıldızı olarak parlamaktadır. Şehrimiz sahip olduğu bu stratejik kaynakların yanı sıra bölgesel ticaretin kalbinin attığı merkezlerden biridir. Özellikle Habur Sınır Kapısı, modernleştirilen çevre altyapısıyla ve bölgeye uzanan yollarıyla ülkemizin Orta Doğu'ya açılan en önemli ticaret kapılarından biridir. Bu yönüyle Şırnak, her gün binlerce ton yük ve yüzlerce aracın giriş çıkışına, aynı zamanda çok sayıda ticari faaliyete ev sahipliği yapmaktadır. Bu eşsiz konum, Şırnak'ı sınır ticaretiyle birlikte kültürel etkileşimin, yeni yatırım fırsatlarının ve ekonomik kalkınmanın anahtarı haline getirmektedir. Terörsüz Türkiye hedefi artık somut bir ufuk haline gelmiştir. Terör örgütünün silah bırakma ve kendini fesih kararı alması, milletimizin birliğini, kardeşliğini ve ortak geleceğini daha da güçlendirecek bir sürecin kapısını sonuna kadar aralamıştır. Bu sürecin ortaya çıkması; kahraman Mehmetçiğin, emniyet, jandarma ve istihbarat teşkilatlarımızın, cesaret timsali güvenlik korucularımızın ve başta bölge insanımız olmak üzere milletimizin tamamının ortak başarısıdır. Esasen hepimizin ortak bir temennisi var. Terörden tamamen arınmış barışın ve kardeşliğin refahın hakim olduğu bir Türkiye istiyoruz. Bunun için de terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak aldığı kararı uygulayarak derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeli. Şimdi bu iklimi tamamıyla kalıcı kılmak için her birimize yeni sorumluluklar düşmektedir. Özellikle teşkilatımızın siz değerli mensuplarının temsil ettiği kurumsal kimliğin bir gereği olarak halkımızın sürece ilişkin en iyi şekilde bilgilendirilmesi hayati öneme sahiptir. Fitne ve provokasyonlara karşı uyanık olmak, birliğimizi bozmaya çalışanlara karşı sağlam bir duruş sergilemek ve bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirecek bu güzel iklimi muhafaza etmek en mühim konular arasında yer almaktadır. Unutmayınız ki terörsüz bir Türkiye ancak güçlü bir toplumsal dayanışmayla mümkündür."

Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu vurgulayan Bakan Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliğiyle şekillenen vizyoner devlet aklı ve milletimizin köklü tecrübesinden beslenen güçlü irade sayesinde, Türkiye'yi daha parlak yarınlara taşıyacak yeni bir dönemin eşiğine gelinmiştir. Bu bakımdan Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük eseri olacaktır. Biliyoruz ki terörün gündemimizden çıkmasıyla Şırnak ve tüm bölgemiz ekonomik olarak da yeni bir sıçrama yaşayacaktır. Ticaret canlanacak, yatırımlar çeşitlenecek ve gençlerimiz çok daha fazla iş ve istihdam imkanına kavuşacaktır. Hükümetimiz, bu yeni dönemde daha nice hizmeti hayata geçirme vizyonuna sahiptir. Bu kutlu yolculukta Şırnak'ımızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük destekçimiz olacağına yürekten inanıyorum. Bizim yolumuz, güvenliğin, huzurun, kardeşliğin, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin yoludur. Bunun için hep birlikte çalışmaya, birliğimizi korumaya, kardeşliğimizi pekiştirmeye ve Şırnak'ımızı çok daha gelişmiş ve kalkınmış bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bugüne kadar gösterdiğiniz fedakarlık ve gayretler için teşekkür ediyorum" dedi.