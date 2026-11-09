Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 5 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 5 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 5 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda 73 dosyada 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladı. Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul’da 6 ila 23 yıldır aydınlatılamayan 5 kayıp dosyası yeniden ele alındı. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüpheli tutuklandı.

Yıllar önce kaybolan 5 kişinin dosyasında DNA analizleri, kriminal raporlar, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile Plaka Tanıma Sistemi verileri yeniden incelendi. Soruşturmalar Alaşehir, Ankara Batı, Kozluk, Söke ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülüyor.

“AİLESİNİN CEVAP BEKLEDİĞİ GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEZ”

Bakan Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir insanın kaybolmasının üzerinden yıllar geçmesi, ailesinin cevap beklediği gerçeğini değiştirmez. Yeniden incelenen bir delil, yeni bir tanık ifadesi ya da ortaya çıkan bir bulgu, karanlıkta kalan olayların aydınlatılmasında belirleyici olabilir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, "Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtlarını, Plaka Tanıma Sistemi verilerini ve tanık beyanlarını birlikte değerlendiriyoruz. Geçmiş yıllara ait dosyalarda ortaya çıkan yeni bağlantıların ve hiçbir ayrıntının göz ardı edilmemesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" diyen Bakan Gürlek, "Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin iş birliğiyle Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'daki 5 ayrı dosya yeniden ele alındı" diyerek, ele alınan dosyalar hakkında bilgiler paylaştı.

İşte Bakan Gürlek'in aydınlatıldığını açıkladığı dosyalar:

ALAŞEHİR’DE 11 YILLIK KAYIP DOSYASI: 4 TUTUKLAMA

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 2015 yılından bu yana kayıp olan Cennet Arıkan’ın akıbetine ilişkin cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada, şüphelilerin olay tarihindeki iletişim ve hareketleri yeniden incelendi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının çalışmalarında, HTS ve baz kayıtlarının kriminal analiziyle şüphelilerin aynı veya yakın bölgelerde bulunduğuna işaret eden veriler elde edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

GÖLBAŞI’NDA BULUNAN KAFATASI DNA İLE ÇÖZÜLDÜ

Ankara’da 2020 yılında Sivas’tan Ankara’ya geldikten sonra kaybolan Uğur Şimşek’in dosyasında, 2021 yılında Gölbaşı’nda bulunan insan kafatasının yapılan DNA incelemesinde Şimşek’e ait olduğu belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada telefon kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi verileri değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 1 şüpheli tutuklandı.

BATMAN’DA 12 YIL SONRA OPERASYON: 10 GÖZALTI

Batman’ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında kaybolan ve hakkında gaiplik kararı verilen Ekrem Bakar’ın dosyasında, Bakar’ın öldürülerek kırsal bir alana gömülmüş olabileceğine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tanık ifadeleri ve iletişim kayıtları incelendi. Batman ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

SÖKE’DE 23 YILLIK DOSYADA 7 GÖZALTI

Aydın’ın Söke ilçesinde 2003 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul’un dosyasında, kaybolmasına ilişkin geçmiş yıllara ait ifadeler ve cinayet ihtimalini gündeme getiren yeni bilgiler değerlendirildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL’DA 7 YILLIK KAYIP DOSYASI: 6 GÖZALTI

İstanbul’da 2019 yılında Kırıkkale’den İstanbul’a geldikten sonra kaybolan Sefa Soyalp’in dosyasında, Soyalp’in son görüldüğü dönemde birlikte yaşadığı ve irtibat kurduğu kişiler araştırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda telefon ve HTS kayıtları incelendi. Elde edilen bulgular üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

“BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Soruşturmalarda görev alan başsavcılıklara, emniyet ve jandarma teşkilatlarına, AFAD ekiplerine ve kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturmaları titizlikle yürüten Alaşehir, Ankara Batı, Kozluk, Söke ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, AFAD ekiplerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan geçen süre ne olursa olsun, kayıp vatandaşlarımızın akıbetini belirlemek, sorumluların tespitini sağlamak ve adalet bekleyen ailelerimizin yanında olmak için bütün imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 5 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı - Son Dakika
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