Bakan Gürlek MHP İl Başkanlığı\'nı Ziyaret Etti

27.02.2026 22:19
Adalet Bakanı Gürlek, MHP ile Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini vurgulayarak Nevşehir'e döndü.

MHP İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akın Gürlek'in burada yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı, devletin varlığının bekası. Çok güzel birliktelik var. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkan Devlet Bey'in önderliğinde, Devlet Bey'in çok kararlı adımlarıyla birlikte önemli bir sürece geldik ve şu an artık Terörsüz Türkiye süreci meyvelerini toplama aşamasındayız. Nevşehir, bizim memleketimiz. Her zaman buraya geliriz. Burada birlik ve beraberlik olduğu müddetçe de Türkiye'de birlik beraberlik olur. MHP bizim ortağımız, dostumuz, kardeşimiz. Hep birlikte sahada çalışacağız. AK Parti ve MHP teşkilatları olarak inşallah kaybettiğimiz ilçelerimiz varsa onları geri almak için sahada çalışacağız. Ramazan ayı bolluk ve bereket ayı. Burada bizim sokağa inmemiz lazım. Vatandaşlarımızla sofralarda buluşup gönülleri kazanmamız lazım. İnşallah Ramazan ayı da gönülleri kazandığımız bir ay olarak geçer. Cumhur İttifakı'nın ilelebet sürmesini istiyoruz. Bu amaçla birlikteliğin, kardeşliğin, beraberliğinde, ruhunda devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

'AK PARTİ VEFA İFTAR'INA KATILDI'

Bakan Gürlek, MHP İl Başkanlığı ziyareti ve 28 Şubat mağdurları ile bir araya gelmesinin ardından, 'AK Parti Vefa İftarı' programında vatandaşlar ve partililerle buluştu. Nevşehir'in sadece bir turizm şehri olmadığını, ticaret ve eğitim şehri olduğunu da aktaran Bakan Gürlek, söyledi:

"Elimizden geldiğince Kapadokya'nın tüm dünyada tanıtılması için çalışacağız. Otelci kardeşlerimle, esnaf kardeşlerimle, onların dertleriyle, sorunlarıyla birebir ben ilgileneceğim. Bu konuda gerekirse Turizm Bakanımızla da bizzat görüşeceğim. Alan Başkanlığı ile ilgili vatandaşlarımızdan çok fazla şikayet geliyor. Alan Başkanlığı'nın asıl görevi Nevşehir'imizin kültürel tarihi dokusunu korumak ama garibanın fakirin bahçesindeki ağıldan çitten Alan Başkanlığı'nın sorumluluğu yok. Bu konuda zaten bir yasa tasarısı var. Kısa sürede bu yasa tasarısını inşallah meclisten geçireceğiz. Alan Başkanlığı, asli görevini yapacak."

Furkan KAVUKLU-Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

Nevşehir, Etkinlik, Gürlek, Güncel, Son Dakika

