Bakan Işıkhan, CHP Milletvekili Özkan'ın Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geçmişi karanlık izlerle dolu, katliamcı İsrail'in sözde Bakanı ile aynı çirkin dili paylaşan, adını bile anmak istemediğimiz bir CHP milletvekilinin Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik ahlak ve haysiyetten yoksun sözlerini şiddetle kınıyorum. Kimin kiminle aynı safta olduğu gün gibi açık ortada. Bir tarafta ülkesi için durmaksızın mücadele eden milletin adamı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta Türkiye'nin güçlenmesine ve bu ülkenin faydasına olan her şeye karşı olan zihniyetin kırıntısı."