Bakan Işıkhan, Pakistanlı mevkidaşıyla iş birliği adımlarını görüştü

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Pakistan Yurtdışındaki Pakistanlılar ve İnsan Kaynakları Geliştirme Federal Bakanı Chaudhry Salik Hussain ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye ile Pakistan arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alındığını bildirdi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkati çeken Işıkhan, "Ortak çalışma alanlarımızda vatandaşlarımıza karşılıklı fayda sağlamak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.