Çocuk İşçiliği ile Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Çocuk İşçiliği ile Mücadele Vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını eğitimden geri kalmamaları için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bakan Işıkhan, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi sürecinde yoğunlaştıklarını ifade etti.

05.09.2024 19:49
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1) BAKAN IŞIKHAN: TEMEL AMACIMIZ, ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONA ERDİRİLMESİ

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aileler tarlada ve bahçede çalışırken çocukların eğitimden geri kalmaması noktasında çalışmalar söz konusu. Bu çerçevede temel amacımız, çocuk işçiliğin sona erdirilmesi sürecinde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde farklı kentlerden fındık toplamak için gelen mevsimlik işçilerin çocuklarını eğitim gördükleri okulda ziyaret etti. Cumayeri ilçesine bağlı Avlayan köyündeki İlham Reyhan Turan İlkokulu'na giden Bakan Işıkhan, sınıfta okul sırasına oturarak çocuklarla sohbet edip, içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta hediye etti. Bakan Işıkhan, okul bahçesinde çocuklara top hediye ederek şut çekti. Daha sonra beraberindeki heyet ile Taşlık köyüne giden Işıkhan, işçilerle fındık toplayarak, sohbet etti.

'REHBER ÜLKE OLARAK SEÇİLDİK'

Fındık bahçesinde açıklamalarda bulunan Vedat Işıkhan, her zaman mevsimlik tarım işçilerinin yanında olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde tarım işçileri ve aileleriyle ilgili bir metin çıkmıştı. Sadece Çalışma Bakanlığı değil, birçok bakanlığın uhdesine giren topyekun bir çalışmaya ihtiyaç olan bir alan çünkü. Sadece istihdam boyutu değil. Milli eğitim boyutunda çocukların boş zamanlarını değerlendirmesi süreci var. Burada sivil toplum kuruluşlarımızın da çok önemli rolü olduğunu gördüm. Aileler tarlada ve bahçede çalışırken çocukların eğitimden geri kalmaması noktasında çalışmalar söz konusu. Yürüttüğümüz projeler arasında Dünya Uluslararası Çalışma Teşkilatı tarafından rehber ülke olarak seçildik. Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi noktasında yaptığı çalışmalar, diğer ülkelere de rehber niteliğindeydi. Bu çerçevede temel amacımız, çocuk işçiliğin sona erdirilmesi sürecinde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi.

'ÇOCUKLAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Bakan Işıkhan, "Tabii bunun yanında da belli bir yaş aralığında olan gençlerimiz için de mesleğe yönlendirme, boş zamanlarını değerlendirme gibi çalışmalarda Milli Eğitim Bakanlığımız ve Çalışma Bakanlığımız olarak da bir arada yürütüyoruz. Tüm amaç, burada valimizin ve diğer tüm kamu görevlilerimizin temel hedefi; şu an bizlere misafir olarak kardeşlerimizi daha iyi ağırlamak. Burada alın teri, ekmeklerini kazanırken onlara destek vermek bence çok önemli. Geriye döndüklerinde de eğitime kaldıkları yerlerden devam etmeli. Çünkü çocuklar bizim için çok önemli. Bu çocuklarımıza gerekli desteği devlet olarak vermek zorundayız. Çalışma Bakanlığı olarak da bu süreci sürekli destekliyoruz. Çalışmalarımız da oluyor. Eylem planlarımız da oluyor. Bu doğrultuda elbette çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda da reformite çalışmalarımız oluyor. İhtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmeleriniz oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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