Bakan Işıkhan: 'Teröre geri dönüş yok'

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Diyarbakır Sur İlçe Başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmada terörle mücadeleye değinerek, "Terörle ve teröre destek veren oluşumlara karşı siz sahada biz kurumlarımızda mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu şehrin; terörle, kaosla anıldığı günlere geri dönmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunu sizlerle birlikte başaracağız" dedi.

AK Parti Diyarbakır Sur İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana, sadece milletin değil, tarihi, kültürel ve gönül bağlarıyla bağlı olduğu mazlum ve mağdur coğrafyalardaki milletlerin de umudu olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Çünkü AK Parti Türkiye için, yüzyıllarca 3 kıta 7 iklime hükmetmiş kadim devletimizin hakikati ile buluşma ve yeniden öze dönüş parolası olmuştur. Bugün Orta Doğu'dan Balkanlara, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar, nereye giderseniz gidin Türkiye, umudun adıdır. Birliğin, beraberliğin ve kurtuluşun adıdır. Türkiye'nin güçlenmesi demek, daha adil bir dünya umudunun yeniden yeşermesi demektir. Hem içeride hem de dışarıda Türkiye'ye diş bileyen, tuzak kuran, tökezlemesini bekleyenler de bu gerçeğin en az bizim kadar farkındadır. Maalesef ki güçlü olanın, dünyanın gözü önünde masum insanların diri diri yakılmasına sebep olsa dahi, sorgusuz sualsiz haklı olarak görüldüğü bu dünya düzeninde, hakkın ve adaletin tesisi için evvela daha da güçlenmemiz gerekiyor" dedi.

'Bu şehrin terörle, kaosla anıldığı günlere geri dönmesine asla izin vermeyeceğiz'

Bakan Işıkhan, hem yerel hizmetlerde hem de genel hizmetlerde devlet millet birliğini daha da kuvvetlendirecek gereken her türlü çabayı göstermelesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Mahalle temsilcilerimizden ana kademe yönetimlerimize kadar teşkilatımızın tüm birimlerinin, görev bilinciyle, canla başla, gece gündüz demeden gösterdiği gayret bizlere de ilham oluyor, bizleri de şevklendiriyor. Bir taraftan işçisinden işverenine, gencinden yaşlısına, emeklisinden çiftçisine tüm vatandaşlarımızın sorunlarına hep birlikte çözüm ararken bir taraftan da birlik ve beraberlik şuurumuzu pekiştirecek yeni gönül köprüleri kurduk. Bu köprülerle Diyarbakır'ın çalışma hayatını, ekonomisini, sosyal hayatını daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz ben Mardin'in bağrından kopup gelmiş bir kardeşinizim, hemşehrinizim. Bizleri yetiştiren bu topraklara vefa borcumuz var. Bunu hiçbir zaman unutmadık, Allah'ın izniyle unutmayacağız da. Çünkü biz, bizi bugünlere getiren o değerli hasletleri; kadirşinaslığı, samimiyeti yine bu topraklardan öğrendik. Diyarbakır bu coğrafyanın garantisidir. Diyarbakır, AK Parti hizmet anlayışı sayesinde artık terörün değil huzurun merkezi haline gelmiştir. Siz değerli kardeşlerimden ricam şudur ki, bu şehrin teröre ve teröriste teslim edilemeyecek kadar kıymetli olduğuna inanan Ak Kadrolar olarak bunu bölgedeki tüm kardeşlerimize yorulmadan anlatmaya devam etmenizdir. Terörle ve teröre destek veren oluşumlara karşı siz sahada biz kurumlarımızda mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu şehrin; terörle, kaosla anıldığı günlere geri dönmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunu sizlerle birlikte başaracağız."

'Bu ateşi yarın bizim topraklarımıza sıçratmak isteyenlerin olduğunu da iyi bilmemiz lazım'

Konuşmasında İsrail- Filistin savaşına ilişkin de konuşan Bakan Işıkhan, İsrail'in saldırıları insanlığı yaraladığını ifade ederek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Bakan Işıkhan, "Bildiğiniz gibi hemen güneyimizde; dünya tarihinin en büyük katliamlarından biri yaşanıyor. İnsanlık onuruna aykırı bu saldırılar, sadece o toprakları değil, tüm İslam coğrafyasını, hatta insanlığı yaralıyor. Gazze'den dalga dalga yükselen bir ateş var. ve o ateşin dumanı, hepimizi boğuyor. Kimse kusura bakmasın ama "Hayır, beni boğmuyor" diyenin vicdanında sorun vardır. Ayrıca bu ateşi yarın bizim topraklarımıza sıçratmak isteyenlerin olduğunu da iyi bilmemiz lazım. Tarih bize bir gerçeği çok defa gösterdi: birlik olmazsak, kardeşçe kenetlenmezsek, ateş bizi yakar. İsrail'in devlet terörüne karşı dünya siyasetinin nasıl suskun kaldığı hepimize ibret ve ders olmalı. Bu bile bize gösteriyor ki, bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bizim coğrafyamızda güçlü olmanın bedeli ağırdır. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadeleden biliyoruz. Ama bu topraklarda zayıf olmanın bedeli çok daha ağırdır. Bakın Filistin'e, bakın Suriye'ye, Bakın Irak'a, Lübnan'a. Şu son yarım asırda neler yaşadılar? Oysa bu topraklar, son 1500 yıl boyunca adaletin, merhametin ve kardeşliğin beşiği olarak anılırdı. Biz, bu kadim medeniyetin mirasçıları olarak, Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak geleceğimizi; bölgenin geleceğini kardeşlikle, adaletle ve birlikle inşa edeceğiz. Şu bilinsin; bizim birliğimiz, düşmanlarımızın en büyük korkusudur" açıklamalarında bulundu.