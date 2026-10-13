Kacır: Ankara'yı teknoloji girişimciliğinin başkenti yapacağız - Son Dakika
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Kacır: Ankara'yı teknoloji girişimciliğinin başkenti yapacağız

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Kacır: Ankara\'yı teknoloji girişimciliğinin başkenti yapacağız
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Bakan Kacır, Bilkent CYBERPARK Ulus Girişim Ofisi açılışında Ankara'nın teknoloji girişimciliğinde başkent olmasını hedeflediklerini ve 2030'a kadar 100 bin teknoloji girişimi kurulmasını amaçladıklarını söyledi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknoloji girişimciliğinde marka değerini yükseltecek adımlarla Ankara'mızı Türkiye'de teknoloji girişimciliğinin de başkenti haline getirebiliriz" dedi.

Bakan Kacır, Ulus İş Hanı'nda düzenlen Bilkent CYBERPARK Ulus Girişim Ofisi Açılış Töreni'ne katıldı. Programda Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Bakan Kacır, girişimlerin başarı yolculuklarında destekçileri olduklarını belirterek, "Girişimlerimizin başarı yolculuklarında ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak üzere girişim sermayesi ve eş finansman mekanizmalarını devreye aldık. Tohum ve tohum öncesi aşamasındaki girişimlerin ülkemizdeki en büyük destekçisi TÜBİTAK Bigg programıyla, 2 bin 700'ü aşkın teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik. Her yıl düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerde filizlenen binlerce yenilikçi fikrin girişime dönüşmesini sağladık. Türkiye'yi küresel yeteneklerin ve yenilikçi fikirlerin buluşma noktası haline getirmek üzere 'Türkiye TechVisa' programını başlattık. Atatürk Havalimanı terminal binalarını, 'Terminal İstanbul' projesiyle dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getirmek üzere harekete geçtik. Turcorn 100 Programımızla, küresel ölçekte büyüme potansiyeli taşıyan girişimlerimizin uluslararası pazarlara açılmalarına rehberlik ediyoruz. Girişimcilik destek modelimizle müteşebbislerimiz; yapay zekadan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine uzanan pek çok alanda sayısız başarı hikayesine imza atıyor. Hedefimiz 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğması ve Turcorn'larımızın toplam değerlemesinin 100 milyar dolara ulaşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın bilimde, teknolojide ve yüksek katma değerli üretimde ülkemizin öncü şehirleri arasında yer aldığını aktaran Kacır, "14 OSB'siyle, 2 endüstri bölgesiyle, 14 teknoparkıyla, 169 Ar-Ge merkezi ve 39 tasarım merkeziyle şehrimiz; bugün bilimsel araştırmanın, ileri teknoloji üretiminin ve yenilikçi girişimciliğin buluşma noktasıdır. Savunma sanayinden havacılığa, nükleerden yapay zekaya teknolojinin uç sahalarında tam bağımsız Türkiye'nin, 'Türkiye Yüzyılı'nın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlemizin öncü projeleri bu şehirde hayat buluyor" diye konuştu.

Kacır, "Teknoloji girişimciliğinde marka değerini yükseltecek adımlarla Ankara'mızı Türkiye'de teknoloji girişimciliğinin de başkenti haline getirebiliriz" dedi.

'YENİ BAŞARI HİKAYELERİNİN ADRESİ OLACAK'

Kacır, ilkini geçen yıl Bilkent CYBERPARK bünyesinde hayata geçirdikleri GO Girişim Ofislerini hatırlatarak, "Erken aşamadaki girişimcilerimize fiziki çalışma alanının yanı sıra mentorluk, danışmanlık, stratejik iş modeli geliştirme, finansmana erişim hizmetlerini tek çatı altında sunuyoruz. Teknoparklarımız bünyesinde bulunan 111 ve teknoparklarımızın fiziki sınırları dışında, şehirlerimizin ticaret ve iş hayatının merkezlerinde konumlanmış 21 GO Girişim Ofisindeki girişimlerimize vergi istisnalarından ve istihdam teşviklerinden yararlanma imkanı sunuyoruz. Henüz fikir geliştirme aşamasındaki ön kuluçka girişimlerimizden kira bedeli almıyor; şirketleşme yolunda ilerleyen kuluçka girişimlerimizi ise en az yüzde 50 indirimli kira imkanıyla destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın sahip olduğu bilimsel birikimi, yetişmiş insan kaynağını ve teknoloji geliştirme kabiliyetini yeni girişimlere, yenilikçi ürünlere ve küresel başarı hikayelerine dönüştürme hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atıklarını kaydeden Kacır, "Bilkent Üniversitesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Bilkent CYBERPARK'ın girişimcilik alanındaki tecrübesiyle tarihi Ulus İş Hanı'nda hayata geçirilen Ulus Girişim Ofisi'ni gençlerimizin ve girişimcilerimizin hizmetine sunuyoruz. İş dünyasına, potansiyel müşterilere, yatırımcılara ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere daha kolay ulaşarak yenilikçi fikirlerini gerçek ihtiyaçlarla buluşturma, yeni iş birlikleri geliştirme ve ticari başarıya dönüştürme imkanı elde edecek. İnanıyorum ki Ulus Girişim Ofisimiz, önümüzdeki dönemde teknoloji girişimciliğinde yeni başarı hikayelerinin adresi olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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