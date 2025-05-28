Bakan Kacır, Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından bu yıl ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen araştırma proje yarışmalarına 57 bin 932 öğrencinin katıldığını belirterek, "36 bin 504 proje değerlendirmeye alındı. Bu sayılar bize çok net bir şeyi gösteriyor, gençlerimiz bilimle ilgileniyor, araştırıyor, geliştiriyor, hayal kuruyor ve o hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışıyor." dedi.

Kacır, ATO Congresium'da düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bilim ve teknolojideki gelişmelerin, ülke ekonomilerinin tüm dinamiklerinde büyük etkiler doğurduğunu söyledi.

Yapay zekadan yarı iletkenlere, uzay teknolojilerinden kuantuma kadar pek çok kritik alanda teknolojik üstünlüklerin sadece kalkınmanın değil, aynı zamanda bağımsızlığın ve küresel etkinliğin en belirleyici unsuruna dönüştüğünü vurgulayan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda attıkları adımlarla bilim ve teknolojide muazzam bir altyapı kurduklarını ifade etti. Kacır, "Teknoloji geliştiren ve üreten Türkiye'yi inşa ettik. Girişimcilerimizin, mühendislerimizin öncülüğünde insansız hava aracı üretiminde dünya birincisiyiz. Kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen, üretebilen bir ülkeyiz. Yerli ve milli otomobilimiz Togg, elektrikli, bağlantılı ve akıllı araç olarak yollarla buluştu. Bir zamanlar imkansız denilen ne varsa bugün Türk milletinin evlatları tarafından mümkün kılınıyor." diye konuştu.

"Merak eden, sorgulayan, üreten bir toplumun temellerini atıyoruz"

Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın, Şakir Zümre'nin yarım kalan hayallerinin bugün gençlerin elinde gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Kacır, gençlerin hayallerinin peşinden korkusuzca gidebileceği bir iklimi oluşturdukça, "Ben de yapabilirim" öz güvenini kazandırdıkça, bilim ve teknolojide çok daha büyük atılımları gerçekleştireceklerini anlattı.

Cumhuriyet'in ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı'nda "tam bağımsız ve müreffeh Türkiye"yi gençlerin inşa edeceklerini dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla gençlerimizi bilim ve teknoloji kültürüyle buluşturacak ve onların her alanda yeni çalışmalar yapmasını sağlayacak hamleleri gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını sonuna kadar açıyoruz. 81 ilimizde kurduğumuz 'deneyap teknoloji atölyeleri' aracılığıyla gençlerimizi erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanıştırıyor, onları geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Düzenlediğimiz bilim söyleşileri ve bilim fuarlarıyla TÜBİTAK popüler bilim yayınlarıyla her yaştan insanımızı bilimle buluşturuyoruz. Bilim merkezimizle merak eden, sorgulayan, üreten bir toplumun temellerini atıyoruz."

"TEKNOFEST kuşağımız için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz"

Kacır, Bilim Olimpiyatları ile Türkiye'nin dört bir yanından yetenekli gençleri keşfedip, onları bilim ve teknoloji dünyasının birer paydaşı haline getirdiklerine dikkati çekerek, bu yıl bölgesel ve uluslararası olimpiyatlara katılım gösteren gençlerin göğüslerini kabartmaya devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin 4 altın, 5 gümüş, 10 bronz madalya ve 3 mansiyon ödülü kazanarak kendilerine kıymetli hediyeler verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini vurgulayan Kacır, "TEKNOFEST kuşağımız için tüm imkanlarımızı seferber etmeye, ülkemizin tüm kaynaklarını gençliğimizin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları vesilesiyle bir araya gelmemiz işte tam da bu kararlılığın, bu azmin ve bu cesaretin somut bir göstergesidir. 56 yıldır lise öğrencilerimize, 19 yıldır da ortaokul öğrencilerimize bilimsel araştırma yapma imkanı sunduğumuz TÜBİTAK proje yarışmaları, gençlerimizin araştırma becerisini ve yenilikçi ruhunu ortaya koymalarına imkan tanıyacak bir platform." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, her geçen yıl büyüyen, güçlenen ve gençler için bir motivasyon kaynağına dönüşen yarışmalara bu yıl 57 bin 932 öğrencinin katıldığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"36 bin 504 proje değerlendirmeye alındı. Bu sayılar bize çok net bir şeyi gösteriyor, gençlerimiz bilimle ilgileniyor, araştırıyor, geliştiriyor, hayal kuruyor ve o hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışıyor. Milli Teknoloji Hamlemiz, gençlerimizin zihninde ve yüreklerinde karşılık buluyor. Bugün burada, bölge aşamasını başarıyla geçerek finale kalan 396 projenin sahibi 848 öğrenci ve onlara rehberlik eden 396 danışman öğretmenimizle birlikteyiz. Final yarışması kapsamında yapılan proje değerlendirmeleri sonucunda her alanda 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 de teşvik ödülü vereceğiz. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda toplam 108 projeye, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ise toplam 90 projeye ödül takdim edeceğiz."

"Milli teknoloji atölyelerinde öğrencilerimiz birlikte projeler geliştirecek"

Kacır, gençlerle bir araya geldikleri her etkinlikte, onların gözlerinde Türkiye'yi dünyada hak ettiği konuma taşıma azminin ve yeteneğinin ışığını gördüğünü belirterek, "Tabii bilime, teknolojiye ve araştırmaya gönül vermiş neferler olarak zihinlerinizin bir kenarında gelecek planlarınıza ilişkin sorular olabilir. Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile eğitim hayatlarınızın her aşamasında, hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilmeniz için yanınızda olmaya devam edeceğiz. TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ile genç araştırmacılarımızın AR-GE ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır, Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile ön lisans ve lisans öğrencilerinin proje hazırlama kültürlerini geliştirdikleri bildirdi.

Girişimcilik Destek Programı (BiGG) ile gençlere projelerini girişime dönüştürme imkanı sağladıklarını vurgulayan Kacır, "Bu yıl sonuna kadar hayata geçireceğimiz 50 milli teknoloji atölyesi ile üniversite yerleşkelerimizde bilim ve teknoloji yarışmalarına katılan takımların ihtiyaç duyduğu tüm makine, teçhizat ve sarf malzemelerini bir arada sunacağız. Milli teknoloji atölyelerinde, öğrencilerimiz birlikte çalışarak yenilikçi projeler geliştirecek, takım ruhunu deneyimleyecek ve teknoloji üretme yetkinliklerini artıracak." dedi.

Gençlere seslenen Kacır, şunları kaydetti:

"Ödül kazanın ya da kazanmayın, aslolan ortaya koyduğunuz emektir, döktüğünüz alın ve akıl teridir, sarf ettiğiniz çabadır, gözlerinizde parlayan o inançtır. Başarı, bir fikre sahip çıkmaktır, bir hayalin peşinden yılmadan yürümektir, bir zorluğun karşısında dimdik durabilmektir. Başarı, ilk adımı atmaktır, inandığın yolda kim ne derse desin koşmaya devam etmektir. Sizler işte tam da bunu gerçekleştirdiğiniz için bugün buradasınız. Sizlere inanıyoruz. Sizler 'Yapamazsınız' diyenlere inat, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi inşa edecek nesilsiniz."

Bakan Kacır, gençlerden söz almak istediğini de dile getirerek, "Yorulmadan, yılmadan, her engeli aşarak çalışmaya var mısınız? Milli Teknoloji Hamlesi'nde en önde koşmaya hazır mısınız? Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye var mısınız?" diye sordu. Gençlerden de "Evet" yanıtını aldı.