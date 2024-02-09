Bakan Kacır Türkiye, Gezeravcı'nın uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açtı (2)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Kacır dışında, Antalya Valisi Hulusi Şahin, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, ödül alan ortaokul ve lise öğrencileri ve yakınları katıldı.
TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kacır, Dünyada eşi benzeri olmayan insansız hava araçlarını geliştiriyor, yerli ve milli otomobilimiz TOGG'la mobilitede çığır açıyor, Türk Astronot ve Bilim Misyonumuzla şanlı al bayrağımızı uzayda dalgalandırıyoruz dedi.
'73 BİN GENCİMİZE 6,2 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK'
Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında üniversite eğitimine devam etmek isteyen gençlere lisans eğitimleri süresince burs desteği sağladıklarını ifade eden Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü
2018'den bugüne, lisans ve lisansüstü öğrencilerimize yönelik burs ve destek programlarımız kapsamında, 73 bin gencimize 6,2 milyar lira destek verdik. Projelerini girişime dönüştürmek isteyen gençlerimizi de unutmadık. TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı (BiGG) ile gençlerimizin üniversite çağında projelerini girişime dönüştürmelerine imkan sağlıyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21 gün önce uzaya giden ve bugün dünyaya geri dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüntülü konuştu. Bakan Fatih Kacır, Evet Alper Bey hoş geldiniz. Biz sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sizi tebrik ediyoruz. Nasılsınız, her zamanki gibi muhteşemsiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. İftihar ediyoruz. Türkiye'nin uzay bilim misyonunu gerçekleştirerek tarihte Türk milleti için yeni bir sayfa açmış oldunuz. Sizin gerçekleştirdiğiniz misyon onlarla da muazzam bir heyecan ve coşku oluşturmuş durumda dedi.
GEZERAVCI DUYGULARINI PAYLAŞTI
Alper Gezeravcı ise Ben iyiyim sayın bakanım. Öncelikle hakikaten bütün çalışmalarını buralara taşıyan bütün katılımcılara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah memleketimize daha çok başarılara imza atacak çalışmalar yapacağız. Fazladan 6 gün daha kaldık. Bizim için büyük şanstı. Zaten planlı görevin uzadığı sürece haberleştik. Sürekli süreci takip ettiniz. Planlı faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirdik. Hava durumuyla ilgili elverişli olduğu bilgisi sonrasında transfer sürecimiz teyit edildi. Öncelikli kargolarımızı ve deney setlerimizi soğuk depolara aldıktan sonra iniş planlandı dedi.
Tören sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi. (DHA)
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