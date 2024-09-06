Bakan Kacır: Türkiye Bağımsızlık Yolculuğunda - Son Dakika
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Bakan Kacır: Türkiye Bağımsızlık Yolculuğunda

Bakan Kacır: Türkiye Bağımsızlık Yolculuğunda

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin sanayide ve teknolojide tam bağımsızlık iddiasını takip ettiğini söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin son 22 yılda bir üretim üstüne dönüştüğünü ve savunma sanayinin öncüsü olduğunu belirtti.

06.09.2024 01:49
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AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA KONUŞTU

Samsun AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başarılarının partililerin alın teri sayesinde mümkün olduğunu dile getirdi. Partililere teşekkür eden Bakan Kacır, "Gerçekten Türkiye tam bağımsızlık yolculuğundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz mücadele, Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye 100 yılı yapma mücadelesi bir yönüyle de kuruluşunda tam bağımsızlık mayası olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu anlayışla geleceği taşıma mücadelesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız 22 yıl boyunca Türkiye'ye asra bedel hizmetler sundu. Türkiye'de eğitimden sağlığa, ulaştırmadan, sanayiye, teknolojiye tüm alanlarda sayısız devrimler yaşattı. İşte bizim çalışma alanımız sanayi ve teknoloji. Türkiye son 22 yılda bir üretim üstüne dönüştü. Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle donatma OSB'lerin sayısını 192'den 360'a AK Parti iktidarları taşıdı. OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine bu dönemde yükselttik. OSB'lerde tüten bacaların fabrikaların sayısını 11 binden 58 bine AK Parti iktidarları çıkardı" diye konuştu.

36 milyar dolarlık ihracatı 260 milyar doların üzerine çıkardıklarını belirten Bakan Kacır, "Bu sayede Türkiye'nin bütün dünya ticaretinden aldığı payı binde 5 düzeyinden iki misline yüzde 1 düzeyine çıkardık. Türkiye'yi Ar -Ge yenilikle AK Parti iktidarları ile tanıştırdık. Türkiye'nin dört bir yanında teknoparklar inşa ettik. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de 2 teknopark vardı. Bu 2 teknoparkta 60'a yakın firma faaliyet gösteriyordu. Teknoparklar araştırma, geliştirme, inovasyon yapılan merkezler. Şimdi Türkiye'de 102 teknopark var. 10 bin 500 firma Türkiye'nin teknoparklarında ARGE yapıyor, inovasyon yapıyor. Türkiye'nin Ar-Ge insan kaynağı 29 binden 272 bine AK Parti iktidarları döneminde çıktı. ve bütün bunlar Türkiye'nin sanayide, teknolojide tam bağımsızlık iddiasını takip etmesini, güçlenen bir ekonomiye sahip olmasını beraberinde getirdi. Malumunuz bunun öncüsü savunma sanayimiz oldu" dedi.

Türkiye terörle mücadelede ihtiyaç duyduğu savunma sistemlerini parasını ödemesine rağmen temin etmekte güçlük çektiğini belirten Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Savunma sanayinde yerlilik, millilik ve bağımsızlık Türkiye için tercihten öte mutlak bir zorunluluktu." diyen Bakan Kacır, "Çünkü 40 yıla yakındır terörle mücadele eden Türkiye ihtiyaç duyduğu savunma sistemlerini parasını ödese dahi dost bildiği müttefiklerinden temin etmekte güçlükler çekiyordu. Onlardan aldığımız savunma sistemleriyle topraklarımızı muhafaza edemiyorduk. İhtiyaç duyduğumuzda çoğu zaman iş görmeyen sistemlerle karşı karşıyaydık. ve işte böyle bir tabloda Sayın Cumhurbaşkanımız milli teknoloji hamlesinin öncülüğünü yaptı, milli teknoloji hamlesini başlattı ve Türkiye savunma sanayinde neye ihtiyaç duyuyorsa onu kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi. Türk milletinin öz evlatları Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Anka'yla, Kızıl Elma'yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbeyle, Kağan'la gökyüzüne imzasını attı. Bütün bunlar, bütün bu projelerin arkasında duran bir sağlam irade sayesinde mümkün oldu. ve işte 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta geçtiğimiz yıl o sağlam irade milletimizden yeniden büyük bir destek gördü ve Allah'ın izniyle hep birlikte bu yolculukta ilerliyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Kacır: Türkiye Bağımsızlık Yolculuğunda - Son Dakika

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