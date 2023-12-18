Bakan Koca: Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır\'dan ülkemize tahliye ediliyor

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 102 hasta ve yaralı ile 105 refakatçinin Ankara'ya getirileceğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır'dan ülkemize tahliye ediliyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hazırlıklar tamamlandı. Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor" dedi.