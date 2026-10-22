Bakan Kurum: "COP31\'in Antalya\'da 2 milyar dolara yakın ekonomik hareketlilik oluşturmasını bekliyoruz"

(ANTALYA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31'e 85 liderin katılımının beklendiğini, Birleşmiş Milletler'den yaklaşık 300 bakanın Türkiye'yi ziyaret edeceğini, zirvenin Antalya'da 2 milyar dolara yakın ekonomik hareketlilik oluşturmasının beklendiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de zirve süresince alınacak güvenlik tedbirlerinin ayrıntılı şekilde planlandığını, toplantı ve gösteri yürüyüşü başvurularının Antalya Valiliğine yapılacağını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya'da COP31 alanında yaptıkları incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Murat Kurum, 9-20 Kasım tarihlerinde yapılacak COP31 kapsamında, 11-12 Kasım tarihlerinde 85 liderin katılımının beklendiği liderler zirvesinin düzenleneceğini söyledi. Kurum, Birleşmiş Milletler'den yaklaşık 300 bakanın da Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Etkinlik alanının mavi ve yeşil bölge olarak ikiye ayrılacağını kaydeden Kurum, yeşil bölgede sergiler, konserler, çocuklara ve gençlere yönelik teknoloji alanları ile gastronomi etkinlikleri yapılacağını ifade ederek, "Bu mekanlar ülkemizin bir izdüşümü" dedi.

Ulaşım için yedi kara yolu güzergahı ve tramvay hatlarının kullanılacağını aktaran Kurum, düşük emisyonlu ve elektrikli otobüslerle ulaşım sağlanacağını söyledi.

COP31'in Antalya'da 2 milyar dolara yakın ekonomik hareketlilik oluşturmasının beklendiğini dile getiren Kurum, COP31'in Paris Anlaşması'nın ikinci on yılında kalıcı uygulamalara katkı sunmasını hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Kurum, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

BAKAN ÇİFTÇİ: "NATO ZİRVESİNİ KAZASIZ GERÇEKLEŞTİRDİK, COP31 İÇİN DE AYNI DİKKATLE ÇALIŞIYORUZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde İçişleri Bakanlığı olarak 56 bin personelle görev yaptıklarını hatırlatarak, "Kazasız belasız bir NATO Zirvesi gerçekleştirmiştik. İnşallah COP31 Zirvesi'ni de aynı dikkatle, özenle planlıyoruz" diye konuştu.

Çiftçi, COP31 kapsamında 9-20 Kasım tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı toplam 26 bin personelin karadan, havadan ve denizden güvenlik tedbirlerini yürütmek üzere görev yapacağını bildirdi.

Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, delegasyon üyeleri ve diğer misafirlerin havalimanına gelişlerinden konaklama alanlarına ve konferans merkezine ulaşmalarına kadar tüm aşamaları kapsayan güvenlik tedbirlerinin ayrıntılı şekilde planlandığını anlatan Çiftçi, AFAD'ın 120 personel ve 15 araçla arama kurtarma çalışmaları yürüteceğini, konferans alanı ve konaklama tesislerinde yangın, tahliye ve acil durum planlarının gözden geçirildiğini, sağlık ekiplerinin ise 110 ambulans, 300 personel ve 31 UMKE ekibiyle görev yapacağını bildirdi.

"GÖSTERİ BAŞVURULARI ANTALYA VALİLİĞİNE YAPILACAK"

COP31 kapsamında bazı gösterilerin düzenlenebileceğini de değerlendirdiklerini dile getiren Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre yabancıların ülkemizde yapacakları gösteriler İçişleri Bakanlığımızın iznine tabi. Biz merkezden bunu yönetmenin zor olacağını düşünerek bu konudaki yetkimizi Antalya Valiliği'mize devrettik. Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili planlaması olanlar Antalya Valiliği'mize sistem üzerinden başvurabilecekler. Antalya Valiliği'miz bu değerlendirmeleri yapacak, onlara yer gösterecek, gerekli güvenlik tedbirlerini alacak ve bunların sağlıklı bir şekilde yönetimini sağlamış olacağız. Bu konuda Antalya Valiliği'mizi yetkilendirmiş olduk.

Bütün misafirlerimiz gönül rahatlığı içerisinde Türkiye'ye gelebilirler, burada konaklayabilirler ve konferansa iştirak edebilirler. Delegasyona da misafirlerimize de aynı çağrıda bulunuyorum, biz İçişleri Bakanlığı olarak her şeyi planladık. En ince detayına kadar bütün tedbirler alınmış durumda. Bundan dolayı en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Onun talimatıyla buradayız, onun talimatıyla bu çalışmaları organize ediyoruz."