Bakan Kurum: Depremzedelere Yeni Yuva Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Kurum: Depremzedelere Yeni Yuva Geliyor

Bakan Kurum: Depremzedelere Yeni Yuva Geliyor
24.06.2025 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, yıl sonuna kadar depremzedelerin evlerine kavuşacağını ve 453 bin konut inşa edileceğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonuna kadar söz verdiğimiz gibi evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız daha çok çalışacağız, bu sayıyı 453 bine çıkaracak ve tüm afetzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Türk milletinden başka hiçbir millet, bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde, neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı olarak inşa edemez, tamamlayamaz, teslim edemez." dedi.

Bakan Kurum, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, gayrimenkul sektörünün temsilcileriyle, sektörün geleceğini konuşmak, gayrimenkulün teknolojiyle donatılmasını sağlamak için bir arada olduklarını söyledi.

Birçok alt sektörü bünyesinde barındıran gayrimenkul sektörünün ekonominin can damarı olduğunu belirten Kurum, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yaklaşık dörtte birini oluşturan sektörün, ekonomik, sosyal ve kültürel dengeler üzerinde belirleyici role sahip olduğunu söyledi.

" Türkiye, teknoloji geliştirme noktasında artık küresel bir oyuncu"

Kurum, tüm ekonomik modellerin radikal şekilde dönüştüğünü, teknolojinin her gün çeşitlendiğini, yapay zekanın çok farklı işlere imza attığını ifade ederek, "Küresel pandemiyi hep birlikte yaşadık. Böylesi kaotik bir dünyada ayakta kalabilmek için teknoloji temelli yenilikçi uygulamalara yönelmek şart. Türkiye, gayrimenkul sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinden biri. Şu anda Türkiye, teknoloji geliştirme noktasında artık küresel bir oyuncu. Türkiye'nin genç zekaları ve tecrübeli yürekleri gayrimenkul teknolojileri alanında küresel bir oyuncu olmaya hazırdır." diye konuştu.

Bakanlık olarak, çağa Türkiye Yüzyılı damgasını vurmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, bu vizyonla çevre ve şehircilik alanında değerli yeniliklere, yeni teknolojik hamlelere imza attıklarını, tarihi dönüşümler yaptıklarını ifade etti.

Bakan Kurum, "Çeyrek asır önce 'parası olan herkes bina yapsın' denilen bir yerden bugün, sadece paranın yetmediği, sonuna kadar yetkinliğin arandığı, ulusal yeşil bina sertifikası alabilecek kadar çevreci projeler üreten müteahhitlik sektörüne gelen bir ülke olduk. Binalarının enerjisinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanması şartını getiren bir Türkiye olduk. Artık, 'Gayrimenkulde kağıttan buluta geçiş' diyerek proje üretiminden onay sürecine kadar tüm aşamaları dijital ortamda yapan bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları mevzuat değişiklikleriyle, kolaylaştırıcı uygulamalarla yapı sektörünün yanında olduklarını, 2024 yılında yapı sektörünü yüzde 9,2 oranında büyüttüklerini aktaran Kurum, Türkiye'yle bu alanda yarışabilecek başka bir ülkenin olmadığını vurguladı.

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'yle 30 milyon belgeyi artık dijital arşivlerde koruduklarını belirten Kurum, şimdi de "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi"ni hayata geçireceklerini, bu modelin en önemli halkası olan "Değer Bilgi Merkezi"ni kuracaklarını söyledi.

Bakan Kurum, bu merkez sayesinde adil, erişilebilir ve gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine kavuşmayı hedeflediklerini, üretecekleri değer haritaları ve üç boyutlu şehir modellerini, kentsel dönüşüm politikalarına entegre ederek gayrimenkul sektöründe dijitalleşmeyi sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

"Saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz"

Kurum, tüm sürdürülebilir uygulamaları deprem bölgesinde de hayata geçireceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak deprem bölgemizi sadece konutlarıyla değil her boyutuyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. 11 ilimizde öyle bir hızla çalışıyoruz ki saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Şimdiye kadar dile kolay 250 bin konutu teslim ettik. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse bir Avrupa ülkesi demek ve bir bu kadarını daha şu an yapıyoruz. Tüm bu konutlarda gerek süre gerek kullanılan teknoloji, gerekse üretilen konut sayısı bakımından dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Türk yapı sektörünün gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Yıl sonuna kadar söz verdiğimiz gibi evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız daha çok çalışacağız, bu sayıyı 453 bine çıkaracak ve tüm afetzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Türk milletinden başka hiçbir millet, bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde, neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı olarak inşa edemez, tamamlayamaz, teslim edemez."

"Şehri afetlere dirençli hale getireceğiz"

Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümün önemine değinerek, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremin hatıralardan bir an bile çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.

Depreme karşı kentsel dönüşümün aciliyetine dikkati çeken Kurum, "İstanbul'umuzda kentsel dönüşüm çok elzem, milli güvenlik meselesi olduğunu her zaman izah ediyoruz. Hem kentsel dönüşüm hem sosyal konut projeleriyle şehri afetlere dirençli hale getireceğiz. Tüm birimlerimizle, genel müdürlük ve başkanlıklarımızla sektörün önünü açacak her türlü desteği sağlamaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz." dedi.

Yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut hamlesine başlayacaklarını anımsatan Kurum, sosyal konut projelerinde de girişimcilerden yapı sektörüne dair yeni projeleri ortaya koymalarını, yeni teknolojileri geliştirmelerini ayrıca beklediklerini kaydetti.

Zirvede konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz da, şehirlerin dönüşümünün artık sadece yapıları değil yaşam tarzlarını, beklentileri ve öncelikleri de yeniden şekillendirdiğini belirterek, bu dönüşümün merkezinde teknoloji, veri odaklı planlama, yapay zeka ve verimliliğin yer aldığını söyledi.

Yılmaz, "Yeni nesil yaşam alanlarını tanımlayan bu dinamikler, geleceğin şehirlerine bugünden yön veriyor. Biz, Emlak Konut olarak bilgiyle güçlenen, teknolojiyle dönüşen, girişimcilikle büyüyen bir kalkınma modelini benimsiyoruz. Bu anlayışla sadece gayrimenkul geliştirmiyor dijitalleşmeyi, yerli üretimi ve yenilikçiliği temel alan bir bakış açısıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül ise konuşmasında hem TOKİ hem Emlak Konut'un inşaat sektörünün lokomotif kuruluşları olduğunu belirterek, "Emlak Konut'un özellikle tecrübelerini sektörle paylaşması, öncü olması ülkemize ve şehrimize önemli katkılar sunuyor. Hiçbir şey yerinde durmuyor, teknoloji gelişiyor, ihtiyaçlar, beklentiler değişiyor. İnşallah, savunma sanayide olduğu gibi Emlak Konut'un öncülüğünde bu yapılanlarla birlikte sektörümüzün nefes alacağını, milli ve yerli sanayimize önemli katkı sunacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Murat Kurum, Teknoloji, istanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Depremzedelere Yeni Yuva Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:30:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: Depremzedelere Yeni Yuva Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.