Bakan Kurum, Dirençli Şehirler Platformu'nu duyurdu, 191 milyon avroluk kredi imzalandı - Son Dakika
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Bakan Kurum, Dirençli Şehirler Platformu'nu duyurdu, 191 milyon avroluk kredi imzalandı

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Bakan Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen imza töreninde Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nun kurulacağını açıkladı. Dünya Bankası destekli Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi'nde 191 milyon avroluk alt kredi anlaşması imzalandı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "COP31 Başkanlığı olarak arzumuz, Antalya'da uygulamaya dönüşen işbirlikleri, finanse edilen projeler ve insanların hayatına ulaşan sonuçlar ortaya koymaktır. Antalya'yı küresel iklim uygulamaları başkenti yapmaktır." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Sıfır Atık Müzesi'nde düzenlenen "COP31 Türkiye Platformu Duyurusu ve Uluslararası Kuruluşlarla İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin etkilerinin en görünür hale geldiği yerlerin başında şehirlerin olduğunu belirtti.

Su güvenliği, enerji, ulaşım, atık su yönetimi, altyapı, afet riski ve hızlı kentleşmenin, şehirlerin gelecek planlamasında aynı bütünün parçaları haline geldiğini anlatan Kurum, bu sebeple dirençli şehirler meselesini kalkınma politikalarının merkezinde gördüklerini söyledi.

Bu anlayış doğrultusunda, Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Faaliyeti (SURFF) kapsamında Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nu duyurmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Kurum, İLBANK koordinasyonunda, platformun Dünya Bankası ve UN-Habitat'ın desteği, uluslararası paydaşların katkısıyla şekilleneceğini bildirdi.

Bu kapsamda Dünya Bankası ile Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi kapsamında 191 milyon avroluk alt kredi anlaşmasını imzaladıklarını aktaran Kurum, proje kapsamında Konya'daki Meke Gölü'ne her yıl yaklaşık 1,2 milyar litre suyun kazandırılmasını hedeflediklerini, bu miktarın yaklaşık 480 olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek büyüklüğe karşılık geldiğini söyledi.

Kurum, Beyşehir Gölü'nde yaklaşık 5 bin hanenin günlük yaşamından kaynaklanan atık suların arıtılarak, yılda 712 milyon litre suyun güvenli biçimde tabiata kazandırılacağını belirtti.

"Yaklaşık 800 milyon litre su tasarrufu sağlanmasını öngörüyoruz"

COP31 Başkanı Kurum, Dünya Bankası ile yaklaşık 700 milyon avro büyüklüğündeki Su Güvenliği ve Verimliliği Projesi kapsamında ise içme suyu şebekelerindeki kaçakların azaltılmasını, kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma yatırımlarının geliştirilmesini planladıklarını bildirdi.

IFC ile geliştirilen işbirliği modelinin de belediyelerin uluslararası finansmana erişimi açısından yeni imkanlar sunacağını anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"IFC, belediyelerimize doğrudan finansman sağlarken İLBANK, garanti ve teknik destek mekanizmalarıyla sürece katkı verecek. Avrupa Yatırım Bankası ile Şehir İklim Finansman Fonu kapsamında kurulacak işbirliği sayesinde İLBANK'ın iklim dostu kentsel altyapı yatırımlarını hazırlama, değerlendirme ve finansmana erişim kapasitesini güçlendireceğiz. Asya Kalkınma Bankası ile 150 milyon avroluk Yenilenebilir Enerji Projesi'ni de kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hatay, Malatya, İstanbul Bağcılar, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de toplam 186 megavat gücünde güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin kurulmasını planlıyoruz. Bu yatırımlarla yılda yaklaşık 320 milyon kilovatsaat temiz enerji üretilecek, 120 bin ton sera gazı emisyonunun önüne geçilecek ve yaklaşık 150 bin hanenin elektrik tüketimine karşılık gelen enerji üretilecek. Çevresel faydanın yaklaşık 6 milyon ağaca eş değer olması, aynı zamanda yaklaşık 800 milyon litre su tasarrufu sağlanmasını öngörüyoruz."

Bu rakamların her birinin ancak insan hayatına ve tabiata dokunduğu ölçüde anlam kazanacağını dile getiren Kurum, Meke Gölü'ne ulaşacak suyun, bir ekosistemin yeniden nefesi olduğunu anlattı.

Korunan her damlanın, kuraklıkla mücadelede geleceğe bırakılan bir güvence olduğunun altını çizen Kurum, üretilen her birim temiz enerjinin, şehirlerin ekonomik gücüne ve çevresel kalitesine yapılan yatırım, azaltılan her ton emisyonun ise çocukların yaşayacağı dünyaya karşı taşınan sorumluluğun ifadesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yıllara dayanan şehircilik tecrübesini uluslararası ortaklıklarla güçlendirirken, şehirler için üretilen modelleri başka ülkelerle paylaşmayı da önemsediklerini vurgulayan Kurum, "COP31 Başkanlığı olarak arzumuz Antalya'da uygulamaya dönüşen işbirlikleri, finanse edilen projeler ve insanların hayatına ulaşan sonuçlar ortaya koymaktır. Antalya'yı küresel iklim uygulamaları başkenti yapmaktır. Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nun da bu anlayışın güçlü ve kalıcı örneklerinden biri olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Dünya BankasıMurat KurumAntalyaTürkiyeEkonomiGüncelEnerjiÇevreSon Dakika

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