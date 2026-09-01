Bakan Kurum: Fethiye'de Emine Erdoğan ile Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacağız

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sayın Emine Erdoğan ile önümüzdeki hafta Fethiye Körfezimizi temizleyecek, Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Bilkent Otel'de "COP31 Başkanlığı Diplomatik Misyonlar İçin Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Girne-Mersin seferini gerçekleştirirken alabora olan gemide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi ve kayıp vatandaşlara da bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni etti.

Nepal'deki sel felaketinin de herkesi derinden sarstığını dile getiren Kurum, doğanın dengesi bozulduğunda, haritalara çizilen o sınırların hiçbir anlamının kalmadığını söyledi.

Sel sularının vize sormadığını, kasırgaların kontrolden geçmediğini, iklim öfkesinin hiçbir diplomatik kuralı tanımadığını belirten Kurum, "Şayet bir kriz sınırları aşıyorsa, biz de sınırları aşan bir iradeyi hep birlikte göstermek zorundayız. Tam da bu nedenle diyorum ki iklim adaleti, bu zorlu yolculukta bizim yegane pusulamız olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Bu küresel fırtınada hiçbir sorumluluğu, hiçbir suçu olmayan Afrika ülkelerinin, küçük ada devletlerinin en ağır bedeli ödemesine asla göz yummayacaklarını belirten Kurum, COP31 masasında, sessiz yığınların ve kırılgan coğrafyaların en gür sesi olacaklarını vurguladı.

COP31'i, diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere 3 sütun üzerine inşa ettiklerini hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok açık ve net söylemeliyim ki artık sadece aksiyon almak zorundayız. Dünyanın masa başında sürekli yeni hedefler belirlemeye ihtiyacı yok. Dünyanın yegane ihtiyacı, o hedefleri tarlada, sanayide ve şehirlerde eyleme dönüştürecek sarsılmaz bir iradedir. Tarihe 'Uygulama COP'u' olarak geçmeye geliyoruz. Bütün diplomatik kapasitemizi, birikimimizi, tecrübemizi, uygulamadaki engelleri yırtıp atmak için kullanacağız. Bu aksiyon ruhunu kavramak için gelin hep birlikte 2015'teki o tarihi dönüm noktasına dönelim. Paris Anlaşması'nın imzalandığı günü, kıymetli bakanın elindeki o tahta tokmakla masaya vurarak mutabakatı ilan ettiği anı çoğunuz çok iyi hatırlarsınız. O tokmak sesi aslında yeni hedefler koymanın ötesinde, masadaki diplomasi çağını bitirip, sahadaki eylem çağını başlatan tarihi bir uyanış ziliydi. O gün kağıda dökülen imzaları, Antalya'da gözle görülür somut devrimlere dönüştürmek, insanlığa verdiğimiz umudu hayata geçirmek, hepimizin boynunun borcudur. Fakat bunu tek başımıza, izole bir şekilde yapamayız. Yukarıdan aşağıya inen diplomatik kararlar, tabanda halkın gücüyle birleşmek zorundadır."

İklim Uygulama Köprüsü

Bakan Kurum, COP sürecini Avustralya ile omuz omuza sürdürdüklerini, aynı hedefe kilitlenmiş iki güçlü ülkenin, tek bir takım gibi çalıştığını söyledi.

Bu ortak ruhla, son derece net ve cesur hedefler koyduklarını, 2035'e kadar 6 büyük küresel atılımı hayata geçireceklerini aktaran Kurum, birinci atılımın elektrifikasyonda yaşanacağını, elektrifikasyonun küresel payını yüzde 35'e çıkaracaklarını belirtti.

İkinci devrimin temizlikte olacağını ifade eden Kurum, dünyayı koca bir çöplüğe dönüşmekten kurtarıp, küresel atık artışını yarı yarıya düşüreceklerini vurguladı.

Üçüncü devrimin şehirlerde hayat bulacağını, binalardaki enerji tüketimini 2035'e kadar yüzde 25 azaltacaklarını anlatan Kurum, dördüncü devrimin sanayiyi değiştireceğini, sanayide döngüsel malzeme kullanımını yüzde 15 seviyesine taşıyarak, doğadan alınanı doğaya geri vereceklerini ifade etti.

Beşinci devrimin eğitimle geleceğini, iklim okuryazarlığını, dünyanın en ücra köşesindeki çocuğun zihnine nakşedeceklerini dile getiren Kurum, altıncı ve en büyük devrimin birleştirme gücü olacağını, İklim Uygulama Köprüsü kuracaklarını, ihtiyacı olan ülkeyle çözümü sunan finansmanı, bu köprünün tam ortasında el sıkıştıracaklarını aktardı.

Küresel sermayeye ve özel sektöre de seslenen Kurum, trilyonlarca dolarlık gücü elinde tutan bankaların, yatırımcıların ve dev şirketlerin artık ellerini taşın altına koymak zorunda olduğunu ifade etti.

Bu tarihi krizin sadece devletlerin kısıtlı bütçeleriyle aşılamayacağına işaret eden Kurum, özel sektörü, yeşil dönüşümün tam merkezine omuz omuza bir mücadeleye çağırdı.

"Antalya'dan tarihi baştan yazacak güçlü bir eylem planı çıkaracağız"

Bakan Kurum, İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nde parayı doğru hedeflerle buluşturacaklarını belirterek, "Önce, Sayın Emine Erdoğan ile önümüzdeki hafta Fethiye Körfezimizi temizleyecek, Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz. Ardından Bakü, New York, Londra ve Fiji'de olacağız. Tüm bu duraklarda omuz omuza çalışıyoruz." dedi.

Özellikle Fiji'deki Pre-COP zirvesinde, en kırılgan Pasifik ülkelerinin sesini tüm dünyaya gür bir şekilde duyuracaklarını vurgulayan Kurum, kasımda Antalya'da zirveye ulaşacaklarını dile getirdi.

Antalya'nın binlerce yıl boyunca medeniyetleri, kültürleri ve ticaret yollarını buluşturan kadim bir barış limanı olduğunu aktaran Kurum, bugün de insanlığın ortak geleceği için en güvenli çözüm limanı olacağını söyledi.

Dünya Liderler Zirvesi ile tarihe yepyeni bir yön vereceklerinin altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"Gençleri, şehirleri, iş dünyasını, çiftçileri ve bilimi aynı masada toplayıp, gerçek çözümleri sahici bir zeminde inşa edeceğiz. Antalya'daki bu tarihi inşa sürecinde, siz değerli büyükelçilerden talebim son derece nettir. Ülkelerinizin umutlarını da, korkularını da o masaya getirmenizi istiyorum. Antalya, sorunları tekrar tekrar konuşmanın yeri olmasın, çözümün adresi olsun. Antalya'dan raflarda tozlanacak bir kağıt parçası beklemeyin. Antalya'dan, dünyayı temelinden sarsacak, tarihi baştan yazacak güçlü bir eylem planı çıkaracağız. Her birinizin bu büyük kurtuluş hikayesinin başrolünde olmasını istiyorum. Başaracağız. Diyalogla başlayacağız. Uzlaşıyla büyüyeceğiz. Aksiyonla hayat vereceğiz."