Bakan Kurum, Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum, Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması

12.07.2025 18:07
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı, bu ülkenin demokrasisini ve yargısını sokakla tehdit edenlerin değil, bu demokrasi mücadelesinde milletin sarsılmaz güveniyle 25 yıldır her seçimi kazananların, 'Terörsüz Türkiye' diyenlerin yüzyılıdır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Türkiye Yüzyılı, bu ülkenin demokrasisini ve yargısını sokakla tehdit edenlerin değil, bu demokrasi mücadelesinde milletin sarsılmaz güveniyle 25 yıldır her seçimi kazananların, 'Terörsüz Türkiye' diyenlerin yüzyılıdır." ifadesini kullandı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla gerçekleştirilen Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kızılcahamam'da da hiç durmadan çalıştıklarını, ilçeyi Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık İlçesi" yaptıklarını belirtti.

İyi günde kötü günde Kızılcahamam'ın yanında olduklarını dile getiren Kurum, "Bir taraftan çıkan yangından dolayı harabeye dönen Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nı yenilerken, bir taraftan da o muhteşem Millet Bahçesi'ni tamamladık. Şehrimiz turizmin lider şehirlerinden olsun, esnafımız daha çok kazansın, Kızılcahamam topyekün üretimiyle, iş gücüyle kalkınsın istedik. Bunun için de Kızılcahamam merkezinde bulunan hamama kadar olan binalarımızın tamamını yeniledik, şehrin çehresini baştan başa değiştirdik." diye konuştu.

Yenice Mahallesi'ndeki Hamam Projesi'ni iş yerleriyle birlikte tamamladıklarını aktaran Kurum, yapılan tüm eserlerin Kızılcahamam'a hayırlı olmasını diledi.

"Her babayiğidin harcı değil"

"Daha yapacak çok işimiz, verilecek çok müjdemiz, emin olun gidecek çok yolumuz var. Bu yüzden, çok çalışacağız. Her zamankinden daha çok üreteceğiz. 81 ilimiz için inşa etmeye, 973 ilçemiz için koşmaya, gece gündüz koşmaya devam edeceğiz." diyen Murat Kurum, marka değeri yüksek, yarını düşünen büyük işler yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Bugün, bir yandan deprem bölgesinde 250 bin konutu teslim edip 453 bin hedefine koşarken, diğer yandan 81 ilde on binlerce projeyi yapabilen büyük ve güçlü bir Türkiye olduğunu söyleyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse yanılgıya düşmesin. Bu işleri yapabilmek, her babayiğidin harcı değildir. Bu işleri yapabilmek, yürek ister vizyon ister, ufuk ister. Türkiye Yüzyılı, bu vizyonun, bu ufkun ta kendisidir. Türkiye Yüzyılı, Kızılcahamam'ın vadilerinde, Ankara'nın tarih kokan sokaklarında, vatanımızın her köşesinde yükselen umuttur. Türkiye Yüzyılı, millete hizmeti yük görenlerin, parti içi kavgalarını milli menfaatlerimizin önüne geçirenlerin değil, Türk milleti için alın teri dökenlerin, koşanların ve yorulanların yüzyılıdır.

Şundan asla şüpheniz olmasın. Türkiye Yüzyılı, bu ülkenin demokrasisini ve yargısını sokakla tehdit edenlerin değil, bu demokrasi mücadelesine aziz milletin sarsılmaz güveniyle 25 yıldır her seçimi kazananların, 'Terörsüz Türkiye' diyenlerin yüzyılıdır. CHP istese de istemese de, görse de görmese de Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüzyılıdır, gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, 2 asırda yapılacak eserleri çeyrek asırda yapan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"Bu projeler daha güçlü Türkiye için atılmış adımlardır"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur da törende yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Ankara ve Kızılcahamam'da da önemli projeler geliştirdiklerini, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, kamu binaları, millet bahçeleri, iş yerleri gibi hizmetleri kazandırdıklarını belirtti.

Sungur, Ankara'da gecekondu bölgelerinin yenilenmesi ve yeni konutların inşasında önemli adımlar attıklarını ifade ederek, Mamak, Sincan, Çankaya, Altındağ ve Kızılcahamam gibi birçok ilçede kentsel dönüşüm projeleri uyguladıklarını ve 41 bini kentsel dönüşüm olmak üzere yaklaşık 103 bin konut ve sosyal donatıyı Ankara'ya kazandırdıklarını vurguladı.

Kızılcahamam Millet Bahçesi başta olmak üzere, Ankara'da 12 millet bahçesi inşa ettiklerine dikkati çeken Sungur, "TOKİ olarak, Kızılcahamam'ın mimarisine uygun 65'i kentsel dönüşüm projesi olmak üzere 363 konut, Kız Meslek Lisesi, İlköğretim okulu, anaokulu ve cami inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." dedi.

Mustafa Levent Sungur, "Bütün bu projeler sosyal yaşamı güçlendiren, vatandaşlarımızın refahı, milletimizin huzuru ve daha güçlü bir Türkiye için atılmış adımlardır. Ankara'nın banisi, manevi sahibi Hacı Bayramı Veli Hazretleri 'En büyük keramet çalışmaktır' der. Biz de bu düsturla, 86 milyon vatandaşımıza, 81 vilayetimize gece gündüz demeden, sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın riyasetinde hizmet etmeye, eserler bırakmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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