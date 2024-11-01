Bakan Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştüKurum: "Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile meclis binasını yıl sonunda bitireceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştüKurum: "Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile meclis binasını yıl sonunda bitireceğiz"

- Bakan Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü Kurum: "Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile meclis binasını yıl sonunda bitireceğiz" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşmede, TOKİ tarafından yapımı devam eden...

01.11.2024 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bakan Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Kurum: "Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile meclis binasını yıl sonunda bitireceğiz"

LEFKOŞA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşmede, TOKİ tarafından yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve meclis binasının yıl sonunda tamamlanacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, günübirlik ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Bakan Kurum, ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Kurum, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve meclis binasının, yıl sonunda tamamlanıp teslim edileceğini ve 2025 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete geçeceğini kaydetti. Kurum, bugün inşaatta inceleme yaptıklarını, projenin gurur abidesi olacağını söyleyerek, "Bu mukaddes topraklar bize şehitlerin emaneti" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, KKTC'ye inşa edilmesi planlanan yüksek mahkeme binası ve Millet Kütüphanesi'nin de kasım ayında ihalelerinin yapılacağını, inşasını da yine TOKİ'nin üstleneceğini açıkladı. Kurum, Sıfır Atık, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erken Uyarı Sistemi, tapu kadastro dijital sistemleri ve coğrafi bilgi alt yapısı gibi projelerde KKTC ile iş birliği protokollerinin imzalanacağını dile getirdi. KKTC'nin her alanda güçlü ve örnek bir ülke olmasını arzuladıklarını söyleyen Kurum, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu kaydetti.

"Siz bu işlerin uzmanısınız"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda KKTC'ye verdiği desteği anımsatarak, bu desteğin KKTC için önemini vurguladı. Türkiye'nin KKTC'ye her alanda kapsamlı destek verdiğini dile getiren Tatar, Türkiye'den gelen suyun öneminin her geçen gün bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Meclis binası ve park projesine değinen Tatar, bu proje kapsamında yapılacak Cumhuriyet Parkı'na büyük önem verdiğini, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarıyla parkın bölgeye değer katacağını dile getirdi. Türkiye'ye teşekkür eden Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu proje bu aşamaya gelmiştir. Yıl sonu itibarıyla tamamlanacaktır. Sizin değerlendirmeleriniz bizim için çok önemli. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nde bu işlerin uzmanısınız. Yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Kurum inşaat alanlarında inceleme yaptı

Bakan Kurum daha sonra KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclis binası, Millet Bahçesi ve Millet Camii şantiyelerinde incelemeler yaptı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkanı Levent Sungur'un da bulunduğu inceleme ziyaretinde Bakan Kurum, proje hakkında mühendislerden bilgi aldı.

"Ekmeğimizi suyumuzu geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz"

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Bakan Kurum, "KKTC'deyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu ile birlikte, TOKİ eliyle yaptığımız KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde devam eden çalışmalarımızı inceledik. KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi Binasını yıl sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Millet Bahçesi ve Millet Camii projelerimizi de haziran ayına kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlarla ortak görüşme yapılacak

Bakan Kurum KKTC ziyareti kapsamında KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile ortak görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Politika, Güncel, Çevre, Tatar, Toki, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştüKurum: 'Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile meclis binasını yıl sonunda bitireceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 00:19:51. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştüKurum: "Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile meclis binasını yıl sonunda bitireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.