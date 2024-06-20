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Bakan Mehmet Özhaseki: " Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da şehir meydanlarımızı altyapısı ve üstyapısıyla yeniden yapıyoruz"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Depremden etkilenen şehirlerde yapılan 76 bin afet konutu ve köy evi, geçtiğimiz şubat ayında hak sahiplerine teslim edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğinin ve 2025 yılının son aylarına doğru da tüm depremzedelerin yeni yuvalarına kavuşacağının müjdesini vermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı afet konutları ve köy evlerinin yanı sıra depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da şehir meydanlarının yapımını da sürdürüyor. Yapımı devam eden şehir meydanlarına ilişkin bir açıklama yapan Bakan Mehmet Özhaseki, "Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da şehir meydanlarımızı altyapısı ve üstyapısıyla yeniden yapıyoruz. Depremden etkilenen illerimizde sadece konut üretmiyoruz. Şehirlerimizi eski canlılığına kavuşturacak, ticari hayata güç katacak olan, şehirlerimizin kalbi şehir meydanlarımızı da tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak inşa ediyoruz" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremden etkilenen şehirlerde inşa ve ihya çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'ın şehir meydanlarını da altyapısı ve üstyapısıyla yeniden inşa ediyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bakan Mehmet Özhaseki, "Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da şehir meydanlarımızı altyapısı ve üstyapısıyla yeniden yapıyoruz. Depremden etkilenen illerimizde sadece konut üretmiyoruz. Şehirlerimizi eski canlılığına kavuşturacak, ticari hayata güç katacak olan, şehirlerimizin kalbi şehir meydanlarımızı da tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Şehir meydanlarımızı ortak akılla geleceğe taşıyacağız"

Bakan Mehmet Özhaseki yazılı açıklamasında, şehirlerin simge mekanı olan şehir meydanlarının yapımını hızla sürdürdüklerini, meydanlara açılan caddeleri de inşa ettiklerini belirtti. Deprem bölgesine yaptıkları ziyaretlerde il koordinasyon toplantıları gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Özhaseki; toplantılara katılan il milletvekilleri, valiler, belediye başkanları, bilim insanları, mimar ve mühendislik odaları, sivil toplum kuruluşları, sosyologlar, psikologlar, muhtarlar, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldiklerini belirtti. Bakan Mehmet Özhaseki; gelen talepleri, önerilen fikirleri dinlediklerini ve not aldıklarını vurguladı. Fay hatlarının/ fay kırıklarının olduğu yerlerde, sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin verilmeyeceğinin, dere yataklarının asla imara açılmayacağının ve mimarlık/ mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uyguladıklarının altını çizen Bakan Özhaseki, Bakanlıkça belirlenen dört kırmızı çizgiyi temel alarak hareket ettiklerini dile getirdi. Bakan Özhaseki, "Şehirlerimize ilişkin söyleyecek sözü olan herkesi dinledik, kimseyi ötekileştirmedik, önerileri not aldık. Böylece şehir meydanlarımızı ortak akılla geleceğe taşıyacağız. İllerimizde ihtiyaç duyulan okul, sağlık ocağı, sosyal donatı alanı gibi yapılarımızın da bir listesini çıkararak harekete geçtik. Yapımlarını aralıksız sürdürdüğümüz şehir meydanlarımız hızla yükseliyor" bilgisini verdi.

"Yeşil ve çevre dostu şehir meydanlarımız bugünden yarına bir köprü olacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; tüm çalışmalarında olduğu gibi şehir meydanlarının yapımında da çevre hassasiyetini merkeze aldıklarını belirtti. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da yaptıkları şehir meydanlarını yatay ve yöresel mimariye uygun olarak, mahalle kültürünün yaşatılacağı, güvenli, çevreci, enerji verimli ve Sıfır Atık uyumlu inşa ettiklerini vurgulayan Bakan Özhaseki; "Yeşil ve çevre dostu olacak şekilde planladığımız şehir meydanlarımız, vatandaşlarımız için hem yeni bir yaşam alanı hem de bugünden yarına bir köprü olacak. Dört şehrimiz de güzel, güvenli, yeşil ve çevre dostu şehir meydanlarına sahip olacak" dedi.

"Şehir meydanlarında yıkılan veya zarar gören tarihi yapıları da ihya ediyoruz"

Depremden etkilenen şehirlerin inşasıyla birlikte ihya çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Bakan Özhaseki, "Yıkılan veya zarar gören tarihi yapıları da ihya ediyoruz. Medeniyetimizin izlerini koruyor, kültür varlığımızı istikbale taşıyoruz" diye konuştu.