Bakan Memişoğlu, Bolu'da Rümeysa Gültekin adına yapılan hemodiyaliz merkezini açtı - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu, Bolu'da Rümeysa Gültekin adına yapılan hemodiyaliz merkezini açtı

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Bakan Memişoğlu, Bolu\'da Rümeysa Gültekin adına yapılan hemodiyaliz merkezini açtı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu'da 21 Ocak 2025'teki yangında hayatını kaybeden Rümeysa Gültekin adına yaptırılan hemodiyaliz merkezinin açılışına katıldı. Memişoğlu, İstanbul Maltepe'de çöken binada 2 kişinin öldüğünü, 7 yaralının durumunun iyi olduğunu söyledi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binaya ilişkin, "İstanbul'da binada 2 tane canımızı kaybettik. Allah onlara rahmet eylesin. Şu anda 7 tane hastanede yatan canımız var. Durumları iyi Allah'a hamdolsun. Ama şunu ifade edeyim. Bunlar doğal afetler değil, doğal kazalar değil. Bunları insan yapıyor yine. Onun için o insanların sayısının azalmasını dilerim. Onun için onları Allah ıslah etsin" dedi.

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te gece saatlerinde çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Yangında çocukları, gelinleri ve torunları olmak üzere 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin'in, ölen kızı Rümeysa Gültekin adına yaptırdığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi bünyesinde hizmet verecek olan Ecz. Rümeysa Gültekin Hemodiyaliz Merkezi, törenle açıldı. Törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammet Emin Demirkol, Yüksel Gültekin ve yakınları ile sağlık çalışanları katıldı.

Törende konuşan Yüksel Gültekin duygu dolu anlar yaşayarak, "Kıymetli Bilal'imin, kıymetli gelinim, kızım Zehra Sena'nın, Rümeysa'nın, doktor Enes'in, cennet kuşlarım Sümeyye'nin, Yusuf'un, Selim'in ve Bekir Sadık'ın, şimdi mezarlarını biz sekizler makamı koyduk adını. Türbeleri onlar adına yaptırdığımız eserleri olacak. İnşallah bu eserler çoğalacak. Evlatlarımızın dua kapıları hiç kapanmayacak" dedi.

Törende konuşan Sağlık Bakan Kemal Memişoğlu, "Ben acılarıyla beraber insaniyetlerini ve sabırlarını gösterip öyle güzel eserler yapan ailelere, Sayın Valime, Sayın İl Sağlık Müdürlüğüme, burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bana burada açılış yapar mısınız dedikleri zaman hayatımın en mutlu açılışlarından birisini yapacağım için buraya geldim. Ben size bir şey lütfetmedim. Siz bana lütfettiniz. Bunu bilin diye söylüyorum. Onun için burada olmak sizin canlarınızın ismini taşıyan eserleri açmak her zaman benim görevim" dedi.

'BUNLARI İNSAN YAPIYOR'

Bakan Memişoğlu, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binaya ilişkin de "İstanbul'da binada 2 tane canımızı kaybettik. Allah onlara rahmet eylesin. Şu anda 7 tane hastanede yatan canımız var. Durumları iyi Allah'a hamdolsun. Ama şunu ifade edeyim. Bunlar doğal afetler değil, doğal kazalar değil. Bunları insan yapıyor yine. Onun için o insanların sayısının azalmasını dilerim. Onun için onları Allah ıslah etsin diyorum. Siz bir fiziki yapıyı düzgün yapmazsanız, siz yolu düzgün yapmazsanız, siz binayı doğru dürüst yapmazsanız kul hakkının nasıl hesabını vereceksiniz? ve önce insanımıza bu bilinci oluşturmamız lazım. Bir hesap verileceğini insanımızın bilmesi gerekir. Bugün materyalist bir dünya dünyada işte bu duyguyu kaybetmememiz lazım. Bize başkasının ruhunu aşılamaya çalışan özellikle sosyal medya gibi dezenformasyon alanlarını gençlerimize iyi öğretmemiz gerekir. Bu ruhu, bu inancı, bu iyilik tarafını güçlü hale getirmemiz gerekir. Yoksa herkes birbirini eleştirirse, herkes dünyalık nefsi alanlara hırsını yönlendirirse işte maalesef yangını da olur, çökmesi de olur. Onun için bu dünyanın gelip geçici olduğunu unutmayacağız. Ama bu dünyada da iyilik tarafı olarak kötülükle elimizden geldiğince mücadele edeceğiz ve kazanacağız" diye konuştu.

'BİZDEN SAĞLIKLI KALMAYI TALEP EDİN'

Bakan Memişoğlu, vatandaşlara tütün ürünleri bırakıp sağlıklı beslenmeleri uyarısında bulunarak şunları söyledi:

"Sadece tedavi veya hasta iyileştirme talebiyle bizim bakanlığımıza gelmesinler. Tabi ki geldiklerinde başımızın üstünde yerleri var. Bir sürü hastaneler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 senede gerçekten büyük irade ortaya koydu. Her türlü teknik yapımız var, insan gücümüz var. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Ama bizim ismimiz Sağlık Bakanlığı, hastalık bakanlığı değil ki. Bizden sağlıklı kalmayı talep edin. Bizden nasıl sağlıklı olacağınızı talep edin. Topluma söylüyorum özellikle vatandaşlarımıza. Sigara konusunda, tütün kullanımı konusunda lütfen bizimle beraber gelin bu illetten kurtaralım sizi. 3 kişiden birisi sigara içiyor toplumumuzda. Gelin düzgün beslenelim, sağlıklı beslenelim, doğal beslenelim. Bu toplumun yüzde 65'i aşırı kilolu. Hareket yapmayı, spor yapmayı biz bir mücadele ve kazanmak için yapıyoruz. Spor, hareket mutlu olmak ve sağlıklı olmak için yapılması lazım. Bunun bir kültür haline getirilmesi lazım. Onun için gelin diyetisyenlerimiz ücretsiz, sağlıklı hayat merkezlerimiz sizi bekliyor, aile hekimlikleri bekliyor. Kanser taramasından sigara bırakma polikliniklerine kadar. Gelin bizden lütfen sağlık talep edin. Biz Sağlık Bakanlığı olarak önce bu talepleri karşılamak için hazırlandık."

Bakan Memişoğlu'na konuşmasının ardından Vali Abdulaziz Aydın tarafından hediye verilerek açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: DHA
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