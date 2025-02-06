Bakan Osman Aşkın Bak, Kilis\'te afetzedelerin evlerine misafir oldu

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında Kilis'te incelemeler ve ziyaretlerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Osman Aşkın Bak, ziyaretleri kapsamında Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedelerin evlerine de konuk oldu.

Afetzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Bak, durumlarını sordu. Afetzedelerden Hüsne Beşenk, evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve evlerinin kısa sürede teslim edildiğini söyledi.

"Evlat atıyor ama devlet atmıyor." diyen Hüsne Beşenk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederek, şöyle konuştu:

"Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Allah başımızdan eksik etmesin. Evlat atıyor ama devlet atmıyor. Cumhurbaşkanımız bizi atmadı. Bugüne kadar yanımızda oldu. Teşekkür ederim hepinize, başta Cumhurbaşkanımıza. Allah kendisine sağlıklı, uzun ömürler versin. İyi ki var, iyi ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımızla onur ve gurur duyuyoruz. Bizleri sahipsiz bırakmadı. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun."