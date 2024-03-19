Bakan Özhaseki, İskenderun\'da millet bahçesinin açılışına katıldı

Emine Erdoğan: Güçlü bir toplum, gençliğin dinamizmi ile yaşlılığın bilgeliğini harmanlayabilen ülkelerin erişebileceği bir idealdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, güçlü bireylerden oluşan güçlü bir toplumun, hayatın bütün evreleriyle barışık bir yaşam biçimiyle mümkün olduğunu belirterek, yaşlıların deneyimlerinden yararlanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, büyüklerin aileyi bir arada tutan ve koruyan rolüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi.