Bakan Şahbazov, Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik aktarımı çalışmalarının sürdüğünü - Son Dakika
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Bakan Şahbazov, Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik aktarımı çalışmalarının sürdüğünü

Bakan Şahbazov, Nahçıvan üzerinden Türkiye\'ye elektrik aktarımı çalışmalarının sürdüğünü
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Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bakü'deki 5. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'nda iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin elektrik ve yeşil enerji alanlarında genişletilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Azerbaycan- Türkiye enerji işbirliğinin petrol ve doğal gaz projelerinin yanı sıra elektrik ve yeşil enerji alanlarında da genişletilmesinin hedeflendiğini belirterek, Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik aktarımına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Şahbazov, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin son yıllarda önemli sonuçlar ortaya koyduğunu ifade etti.

Şahbazov, Azerbaycan gazının Türkiye ve Türkiye üzerinden farklı pazarlara taşınmasına ilişkin, "Bugüne kadar bu petrol ve doğal gaz altyapısı aracılığıyla Azerbaycan'dan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara toplam 561 milyon ton petrol ve 196 milyar metreküp gaz tedarik edilmiştir. Bu süre zarfında Türkiye'ye 130 milyar metreküp Azerbaycan gazı taşınmış, bunun 40 milyar metreküpü TANAP'ın (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı) payına düşmüştür." dedi.

Bu yılın ilk 8 ayındaki doğal gaz tedarikine ilişkin de bilgi veren Şahbazov, "Sadece bu yılın 8 ayında Türkiye'ye 6,2 milyar metreküp, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine 7,5 milyar metreküp, Suriye'ye ise 1 milyar metreküp Azerbaycan gazı tedarik edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Nahçıvan-Türkiye elektrik bağlantısı

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki elektrik enerjisi bağlantısının özel jeostratejik önem taşıdığını vurgulayan Şahbazov, "Zengezur koridoru üzerinden Nahçıvan ve Türkiye ile elektrik bağlantısının oluşturulması öngörülmektedir. Bu yalnızca Azerbaycan ve Türkiye arasında yeni bir elektrik hattı değildir. Bu proje, Hazar'ın her iki kıyısında bulunan Türk devletlerinin enerji sistemlerini birbirine bağlayarak Orta Asya-Azerbaycan-Türkiye enerji köprüsüne dönüşecektir." şeklinde konuştu.

Yeşil enerji koridorları

Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan Yeşil Enerji Koridoru'nun da Avrupa'nın enerji sistemiyle bağlantı açısından önemli olduğunu belirten Şahbazov, proje için teknik-ekonomik fizibilite ve ortak girişimin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Şahbazov, 2032'den itibaren aşamalı olarak işletmeye alınması planlanan Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru'nda Türkiye'nin de yer almasının enerji ortaklığının doğal bir sonucu olacağını ifade etti.

Türk şirketlerinin Azerbaycan'ın yeşil enerji projelerine katılımının arttığını vurgulayan Şahbazov, ayrıca enerji dönüşümünde yapay zeka ve dijitalleşmenin, Azerbaycan-Türkiye enerji işbirliğinin yeni öncelikli alanlarından biri olması gerektiğini belirtti.

Bakan Şahbazov, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 kapsamında da Azerbaycan'ın Bakü'deki COP29 deneyimiyle Türkiye'ye destek vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Şahbazov, Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik aktarımı çalışmalarının sürdüğünü - Son Dakika

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