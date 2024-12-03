Bakan Tekin: "Bakanlığımıza bağlı kurumlarda kaynaştırma öğrenci sayımız 404 bin 905" - Son Dakika
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Bakan Tekin: "Bakanlığımıza bağlı kurumlarda kaynaştırma öğrenci sayımız 404 bin 905"

Bakan Tekin: "Bakanlığımıza bağlı kurumlarda kaynaştırma öğrenci sayımız 404 bin 905" Bütünleştirici Eğitim Modülleri programı tanıtıldı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitimine ilişkin, "Şu an da bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 2024 Eylül ayı itibariyle...

03.12.2024 20:30
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Bakan Tekin: "Bakanlığımıza bağlı kurumlarda kaynaştırma öğrenci sayımız 404 bin 905"

Bütünleştirici Eğitim Modülleri programı tanıtıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitimine ilişkin, "Şu an da bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 2024 Eylül ayı itibariyle tam zamanlı kaynaştırma ya da bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrenci sayımız 404 bin 905" dedi.

Kaynaştırma ya da bütünleştirme yoluyla eğitim veren sınıf ve branş öğretmenlerinin, farklı yetersizlik türlerine sahip öğrencilerin eğitiminde karşılaştıkları sorunların, etkili bir eğitim-öğretim sürecini olumsuz etkilediği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tespit edildi. Bu durumun çözüme kavuşması için Bakanlık uzmanları tarafından Türkiye genelinde bir anket çalışması gerçekleştirildi.

Söz konusu ankete, kaynaştırma ya da bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim veren tüm kademelerdeki 35 bin 461 sınıf ve branş öğretmeni katıldı. Anket sonuçları alan uzmanları tarafından raporlandı ve elde edilen bulgular doğrultusunda özel eğitim alanında çevrim içi eğitim içerikleri hazırlandı. İçerikler, Bütünleştirici Eğitim Modülleri adıyla ÖBA platformunda yayınlandı.

"Bakanlığımıza bağlı kurumlarda kaynaştırma yoluyla eğitim gören öğrenci sayımız 404 bin 905 "

Bakan Tekin, Bütünleştirici Eğitim Modülleri tanıtım programında yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim ihtiyacı olan tüm öğrencilerin öğretime tam ve etkin bir şekilde katılımı için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an da bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 2024 Eylül ayı itibariyle tam zamanlı kaynaştırma ya da bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrenci sayımız 404 bin 905. Özel eğitim kurumlarında 176 bin 362 özel eğitim öğrencimiz bulunmaktayken diğer okullar bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında 94 bin 995 öğrenci eğitim almakta. Evde eğitim hizmeti alan öğrenci sayımız 12 bin 133. Hastane sınıflarında ise 593 öğrencimiz şu an itibariyle eğitim alıyor. Bunların yanında 14 bin 454 destek eğitim odasından 62 bin 244 öğrencimiz faydalanıyor."

Bakan Tekin, eğitim ve öğretime sürekli olarak destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a da özellikle teşekkür ettiğini aktardı.

2 milyon 732 bin 352 ders kitabı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında özel eğitim öğrencileri ile buluştu

Bakan Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için materyal üretim ve dağıtım çalışmaları kapsamında 2 bin 460 set materyal; özel eğitim sınıflarımıza eğitim odalarımıza, özel eğitim anaokullarımız ile bu yıl ilk defa hastane sınıflarımıza da ulaştırmış olduk. Her tür ve kademede eğitim gören, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için hazırlanan 2 milyon 732 bin 352 ders kitabı ve yardımcı kaynak kitap 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı itibariyle öğrencilerimizle buluşturulmuş durumda."

"Engelli bireylerin karşısına çıkan bariyerleri kaldırmak için kararlıyız"

Eğitimin sadece akademik bir bilgi aktarımı olmadığını ifade eden Bakan Tekin, bireylerin sosyal, duygusal ve kişisel becerilerini geliştiren çok boyutlu bir süreç olduğunu dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün tanıtımı için toplandığımız BÜTEM özel gereksinimlere sahip öğrencilerimizin bu çok yönlü eğitim sürecini desteklemek için attığımız adımlardan sadece bir tanesi. Bugün 3 Aralık Dünya Günü vesilesiyle bu anlamlı eğitim programımızın tanıtımını gerçekleştirmek istedik. 3 Aralık sadece özel ihtiyaçlı evlatlarımız için değil, tüm toplum için daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir dünya kurma yolunda farkındalık geliştirme ve eyleme geçme günüdür. Mutlaka her birimiz için engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına yapabileceği küçük ya da büyük ama her biri kendi içinde değerli önemli katkıları vardır. Özel bireylerin topluma katılımını engelleyen her türlü bariyeri ortadan kaldırmak için biz bakanlık olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek konusunda kararlıyız."

Engelli bireylerin bedensel, duygusal, bilişsel, sosyal, kültürel gelişimlerini destekleyerek yaşam kalitelerini arttırmak için çalıştıklarını anlatan Bakan Tekin, BÜTEM'in engelli bireyleri çalışma hayatına eşit haklarla katılımını sağlama hassasiyetiyle kurulduğunu söyledi.

Yetersiz kalan öğrencilere kazanmak için 35 bin 461 sınıf ve branş öğretmeni ile anket yapıldı

Sürekli olarak farklı yetersizlik türlerine sahip öğrencilerin eğitim süreci ile ilgili toplantılar yaptıklarını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"Uzmanlarımız tarafından Türkiye genelinde bir anket çalışması gerçekleştirildi. Bu ankete kaynaştırma, bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim veren tüm kademelerdeki 35 bin 461 sınıf ve branş öğretmeni katıldı. Anket sonuçları alan uzmanları tarafından raporlandı. Elde edilen bulgular doğrultusunda örgün eğitim kurumlarımızda görev yapan öğretmenlerimize yönelik özel eğitim alanında çevrim içi eğitim içerikleri oluşturuldu. Bu içerikler bütünleştirici eğitim modülleri BÜTEM adıyla EBA bünyesindeki Öğretmen Bilişim Ağı platformunda ÖBA'da yayınlandı. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitim veren sınıf ve branş öğretmenlerimizin farklı yetersizlik türlerine sahip öğrencilerin eğitiminde karşılaştıkları önemli sorunların çözümüne yönelik olarak hazırladığımız bu platformda 13 farklı modül var. Bir anlamda bir başucu kılavuzu niteliğinde. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarından sınıf yönetimine, işbirliği stratejilerinden, özel gereksinimlere yönelik bilgi kümelerine dair kapsamlı bir içeriğe sahip olan BÜTEM aynı zamanda maarif model erişilebilirlik ilkesiyle tasarlanan içeriklerle de donatılmış oldu. Öğretmenlerimizin her bir öğrencisine bireysel ihtiyaçlarına uygun eğitim fırsatları sunması yalnızca onların potansiyellerini açığa çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda topluma güçlü bir şekilde katılmalarının da anahtarı olacaktır."

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin: 'Bakanlığımıza bağlı kurumlarda kaynaştırma öğrenci sayımız 404 bin 905' - Son Dakika

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