Bakan Tekin: "Eğitim öğretim süreci seferberlikle ruhuyla aşılabilecek bir durum"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Manisa'da açıklamalarda bulundu

MANİSA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Manisa ziyareti kapsamında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda verilen brifingin ardından basın açıklaması düzenledi. Bakan Tekin 2002 yılından bu yana bakanlık olarak önemli yatırımlar yaptıklarını hem okulların fiziki kapasitelerini hem öğretmen sayılarını hem de sınıf sayılarını artırdıklarını belirtti. Eğitim öğretim sürecinin seferberlik ruhuyla çözüme kavuşturulabileceğini kaydeden Bakan Tekin, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaretler ve açılışlar kapsamında Manisa'ya geldi. Bakan Yusuf Tekin ilk olarak Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti. Hükümet Konağı önünde gerçekleşen karşılama töreninde Bakan Tekin'i Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli protokol üyeleri karşıladı. Melek Urgancı Anaokulu öğrencileri Yaman Ege Karaçivi ve Simay Şanlı'nın çiçek takdim ettiği Bakan Tekin, öğrencilere hediyeler verdi. Bakan Tekin daha sonra Valilik makamına geçerek, Manisa Valiliği Şeref Defterini imzaladı.

Bakan Tekin Manisa Valiliği ziyaretinin ardından Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, açıklamasına geçtiğimiz hafta meydana gelen saldırıda şehit askerleri rahmetle anarak yaralı askerlere de acil şifalar diledi. Bu sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Tekin, "Haziran ayının başından itibaren Milli Eğitim Bakanlığımızın çalışmalarımızı yerelle, yerinden ve sahadan arkadaşlarla istişare etmeyi gelenek haline getirdik. Öğretmenlerle başladık. Öğretmen arkadaşlarımız da hem rutin belli takvime bağlanmış şekilde hem de tesadüfi olarak bulunduğumuz okullarda öğretmen arkadaşlarımızla konuşarak, yaptığımız işler, attığımız adımlar, atılması gereken, fark edemediğimiz eksiklikler varsa onları istişare ediyoruz hem de yaptığımız işlerin sahadaki uygulanışı ile ilgili aksaklık varsa, öğretmen ve idareci arkadaşlarımızla sürekli görüşme halindeyiz. Bizzat ben Öğretmen Odası buluşmaları adı altında, öğretmen arkadaşlarımızla ucu açık sohbetler yapıyoruz, münazara ediyoruz. Bundan da bakanlığımızın ciddi anlamda beslendiğine inanıyorum. Geniş kitlelerle istişare etmenin faydalı olduğunu gördük. Bunun haricinde de İllerimizi tek tek geziyoruz. Haziran ayından bu yana 40'ın üzerinde ilimizi masaya yatırdık, eksikliklerimi tespit ettik. Ayrıca geçtiğimiz hafta itibariyle de farklı bir uygulama başlattık. Genel Müdür arkadaşlarımız, birim amirlerimiz Anadolu'nun ücra köşelerindeki ilçe merkezlerine giderek oralarda değerlendirmeler yapıyor. 81 ilin tamamında bütün ilçelerde ocak ayı sonuna kadar bütün toplantılarımızı yapmış olacağız." dedi.

Manisa'yı değerlendirmek için kente geldiklerini kaydeden Bakan Tekin, "Manisa özelinde ihtiyaç duyacağımız bakanlıktaki genel müdür arkadaşlarımızda burada. Özellikle birlikte geldiğimiz arkadaşlar burada hem deprem sebebiyle güçlendirme, yıkım çalışmaları hem de yeni yatırımlar açısından inşaat genel müdürümüz burada. Manisa teknik eğitim açısından iyi çalışıyor. 8-10 kişilik bir ekiple geldik. Manisa'nın değerlendirmesini yaptık. Manisa'yı 2002 yılı itibariyle karşılaştırdığımızda öğrenci sayımız yüzde 25, öğretmen sayımız yüzde 100, sınıf sayımız yüzde 60'a yakın artmış durumda. Dolayısıyla Manisa bu anlamda 2002 ile kıyaslanamayacak kadar yol aldı. Bunu şu açıdan söylüyorum. Sınıf yaptınız ama öğrenci sayısı da artı eleştirileriyle karşı karşıya geliyoruz. Bu veriler sayesinde sınıf başına düşen öğrenci sayımız Manisa genelinde ilköğretim ve ortaöğretimde ayrı ayrı olmak üzere 21-23'e düşmüş durumda. Bu dünyanın başka yerinde olsa devrim yapıldı denir. Bizde de çok ciddi hamle yapıldı. Bu fiziki kapasiteyle ilgili durum uluslararası raporlarda da sık sık zikrediliyor. OECD ortalamalarının üzerine çıkmış durumdayız. Bu güzel bir durum. Buna rağmen eksikliklerimizi İl Milli Eğitim Müdürü ve Sayın Valimiz bize tanımladı. Bizim de devam eden yatırımlarımız var. Devam eden yatırımlarımızın proje bedeli 3 buçuk milyar TL civarında. Bunlar tamamlandığında Manisa'da ciddi anlamda sınıf ve öğretmen sıkıntısı kalmamış olacak. Bu konuda bize destek olan başta Sayın Valimiz olmak üzere, vekillerimize, siyasetçilerimize, bize destek olan ticaret ve sanayi odaları dahil bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim süreci böyle bir seferberlikle ruhuyla aşılabilecek bir durum. İnşallah burada da sorunsuz bir şekilde eğitim öğretim yılını tamamlamış olacağız." Diye konuştu.

Açıklamanın ardından Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli tarafından üzerinde 'Türkiye Yüzyılı' yazılı halk eğitim kursiyerleri tarafından hazırlanan tablo ve Kula Kadın Kooperatifi ve halk eğitim kursiyerleri tarafından yapılan el işi futbol topu Bakan Tekin'e hediye edildi.

Bakan Tekin Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki programının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesine geçti.