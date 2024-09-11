Bakan Tekin, BİZ Projesi ile Gaziantep'te Yürüyüşe Katıldı

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Bakan Tekin, Gaziantep'te BİZ projesi kortej yürüyüşüne katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

"Eğitim-öğretim sistemimiz daha başarılı olur diyerek BİZ projesini başlattık"

"Çocuklarımız okula başladıkları günü unutmasınlar istiyoruz"

GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilen Bilinçle İlerleme Zamanı projesi kapsamında Gaziantep'te düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Programda konuşan Bakan Yusuf Tekin, "Eğitim-öğretim sistemimiz daha başarılı olur diyerek BİZ projesini başlattık" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte Bilinçle İlerleme Zamanı projesini hayata geçirdi. Hayata geçirilen BİZ projesi kapsamında Gaziantep'te Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, kent protokolü, öğrenci, öğretmen, veli ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla bando eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce öğrencinin ellerinde Türk bayrakları renk kattığı kortej yürüyüşü tarihi Gaziantep Kalesi'nden başlayarak Balıklı Meydanı'nda sona erdi. Bakan Tekin ve beraberindekiler, meydanda minik öğrenciler tarafından düzenlenen halk oyunları gösterisini de ilgiyle takip etti.

"Çocuklarımız okula başladıkları günü unutmasınlar istiyoruz"

Programda konuşan Bakan Yusuf Tekin, "Bizim birinci amacımız, çocuklarımız okula başladıkları günü unutmasınlar istiyoruz. Etkinliğimizin ilk sebebi bu. bundan sonra 1,5 milyona yakın velimizle bütün okullarda böyle bir etkinlik yapalım istiyoruz. Çocuklarımıza uyum haftasıyla beraber, aileleriyle birlikte nasıl bir eğitim alacaklarını, heyecanla, aşkla ve şevkle okula gelmeleri için bir başlangıç oluşturalım istedik. Bu etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Eğitim-öğretim sistemimiz daha başarılı olur diyerek BİZ projesini başlattık"

Konuşmasında Türkiye maarif modeli hakkında da bilgili veren Bakan Tekin, "Türkiye'nin maarif modellerinin ana noktalarından bir tanesi çocuklarımızın severek, isteyerek, koşarak okula gitmelerini teşvik etmek. Bu da bunun bir başlangıcı. 2. amacımız ise OECD başta olmak üzere dünyada eğitim adına istatistik tutan, rapor tutan bütün birimlerin ortak bir verisi var. Diyorlar ki tek başına öğretmenler ve okul, bir öğrencinin eğitim sisteminin başarısında maksimum yüzde 50 etkindir. Yüzde 50'nin dışında başka unsurlar da var. bunun dışındaki en önemli pay aileye ait. Biz şunu istiyoruz, aileler sürecin içerisine dahil olurlarsa, aileler çocukların eğitim süreçlerini daha yakından takip ederlerse ve öğretmenlerle istişare içerisinde velilerden beklediğimiz toplumsal rolleri, veli rollerini yaparlarsa eğitim-öğretim sistemimiz daha başarılı olur diyerek bir süreç başlattık. "Biz" adını verdiğimiz bu projenin aslında velivizyon diye tanıttığımız aile, okul, öğretmen iş birliği projeksiyonunun bir parçasıyız. Orada okula ilk başlayan çocuklarımızın velilerinden başlamak üzere bütün velilerimize sistemin içerisine dahil olabilecekleri bir mekan tanıtmak istiyoruz. Okullar başladıktan sonra velilerimizle çocuklarıyla nasıl ilgileneceklerini, ilgilendiklerinde çocuklarının akademik başarılarının daha fazla artacağının bilgilerini paylaşacağımız bir dizi etkinliğimiz olacak. Diziler çektik, bilimsel raporlar hazırladık. Broşürler hazırladık. Veli toplantılarında sizlerle paylaşılması için içerikler, sunumlar hazırladık ve okullar başladığında bir aile okulu adını verdiğimiz ve her okulun içerisinde olan okulun içerisine ebeveyn okulu, veli okulu başlığında bir program daha koyduk. İnşallah derdimiz meramımız şu, ailelerle birlikte daha bilinçli bir şekilde eğitime el atma zamanı gelmiş. Bu yaptığımız işte şu şekilde faydamız olacak, öğretmen arkadaşlarımızdan çok fazla iş bekliyoruz. Anne, baba, abi, kardeş amca, dayı, arkadaş olmalarını istiyoruz. Biz diyoruz ki öğretmenlerimiz asli işlerini yapsınlar, diğer işleri de bizler yapalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, dostluğu devam edecek"

Programda konuşan Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, "Biz bir aileyiz. Türk dünyası büyük bir aile ve inanıyorum ki Gaziantep bu ailenin çok büyük bir parçası. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, dostluğu devam edecek ve Türk ailesi dünyanın en gurur duyulanı olacak" şeklinde konuştu.

"Türkiye maarif modeli hedefine emin adımlarla Gaziantep'te de yürüyoruz"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, "Biz de Türkiye'nin 80 vilayeti gibi bugün büyük bir coşku yaşıyoruz. Gaziantep'te 750 bin civarında öğrencimiz, 34 bin civarında öğretmenimiz ve bin 580 okulumuzla büyük bir eğitim ordusu olarak eğitim-öğretim sezonuna başladık. Bugün programını icra ettiğimiz BİZ projesi gibi birçok yeni proje Milli Eğitim Bakanlığı'mızın devreye aldığı birçok yeni projeyle hem Türkiye yüzyılı hedeflerine hem de Türkiye maarif modeli hedefine emin adımlarla Gaziantep'te de yürüyoruz. Ben destekleri için Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen dans ve halk oyunları gösterileriyle program sona erdi.