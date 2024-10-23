Bakan Tekin, Hatay\'da Yeni Okulun Açılışını Gerçekleştirdi

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Bakan Tekin, Hatay'da okul açılışı gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

"11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız"

HATAY - Hatay'da okul açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul inşaatlarındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 6 Şubat tarihindeki derslik sayısından yüzde 10 fazla dersliğe sahip olunacağını söyledi.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da eğitim yuvalarının açılışları gerçekleştirilmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde hayırseverler tarafından inşa edilen Aşağıoba İlkokulu'nun açılışına katıldı. Açılış töreninde; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, hayırsever çift ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Tekin, "6 Şubat'ta millet olarak asrın felaketini yaşadık. Sözlerime kaybettiğimiz insanlarımıza rabbimden rahmet ve yakınlarına da rabbimden sabır temenni ederek başlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim ile ilgili talimatı 11 ilin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik sayısından daha fazla dersliğimiz olacak şeklindeydi. Şu anda 11 ilin tamamında bitirdiğimiz yatırımlar ve Eylül ayına kadar bitireceklerimizle beraber 11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız. Hatay'da 6 Şubat günü mevcut kullanılmakta olan dersliklerin üzerine onlardan yüzde 13 daha fazla derslik sahibi olmuş olacağız. İnşallah bizde bakanlık olarak üzerimize düşeni yaparak yaraları sarmak için çaba sarf etmiş olacağız. Devlet, millet ve dünyada Türk milletini seven, Türk milletiyle beraber hareket etmek isteyen çok sayıda uluslararası dostlarımız hep beraber 6 Şubat'ın yaralarını sarmak için çaba sarf ettik. Bugün burada açılış vesilesiyle bulunmamıza vesile olan hayırseverlerimizi de bu kapsamda görüyorum" dedi.