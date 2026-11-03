Bakan Tekin Malatya\'da lokma programında 13 Alevi-Bektaşi modülünü anlattı

BAKAN TEKİH, LOKMA DAĞITIM PROGRAMINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, beraberindeki heyet ile birlikte, Malatya'da Zeynel Abidin Vakfı'nda düzenlenen Lokma Dağıtım programına katıldı. Bakan Tekin, vakıfta dedeler tarafından icra edilen deyişleri dinleyip, semah programını izledi. Programda konuşan Bakan Tekin, Türkiye'de geçmiş dönemlerde yaşanan vesayet müdahalelerinin toplumsal birlik üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirterek, "Vesayetin 10 yıllık periyotlarla demokrasiye müdahale ettiği, toplumsal ve milli birliğimizi sağlayamadığımız için topyekun bir şekilde demokrasiye sahip çıkamadığımız, bölünmüş bir Türkiye ile karşı karşıyaydık. Devletin anayasal vatandaşlık bağlamında eşitlik ilkesini gözetmeksizin bazı insanları daha eşit, bazılarını daha az eşit kabul eden bir anlayışla hareket etmesi, o ülkede demokrasiyi güçlendirmez, milli birliği garanti altına almaz. Herkes beyazdır, bazıları daha beyazdır. Herkes eşittir, bazıları daha eşittir. Böyle yaklaştığınız zaman ne insan haklarınız ne anayasal vatandaşlığınız ne hukuk devletiniz ne de demokrasiniz güçlenir. Bunlar güçlenmeyince milli birliğiniz de güçlenmez, kardeşliğiniz de güçlenmez" ifadelerini kullandı.

'KÜRTLER, ALEVİLER VE SÜNNİLER TEMEL HAKLARINDAN MAHRUM KALDI'

AK Parti'nin 2002 yılında iktidara gelmesinin ardından temel hak ve özgürlükler alanında çeşitli adımlar atıldığını ifade eden Tekin, "1990'lı yılların Türkiye'sinde Kürtler, Aleviler, Sünniler herkes en temel hak ve hürriyetlerini yaşamaktan mahrum edilmiş durumdaydı. Eğer bir ülkede milli birliği teminat altına alacaksanız, bir ülkede demokrasiyi güçlendirecekseniz önce anayasal eşitlik temelinde vatandaşlık haklarını herkese eşit bir biçimde sunmanız gerekir. 3 Kasım 2002'de seçim oldu. 18 Kasım'da Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti kuruldu. 30 Kasım 2002 günü ilk yaptığı şey OHAL uygulamasını kaldırmak. OHAL uygulamasını kaldırdığımızda Türkiye'de gazetelerde atılan manşetleri, siyasetçilerin tavırlarını, vesayetçi güçlerin söylemlerini hatırlayacak olursanız bu mücadelenin gerçekten zor bir mücadele olacağı o gün aşikardı" dedi.

'MAARİF MODELİNİN ODAĞINA MİLLİ BİRLİĞİ VE KARDEŞLİĞİ KOYDUK'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hazırlanma sürecinde milli birlik, kardeşlik ve anayasal eşit vatandaşlık ilkelerine önem verdiklerini belirten Bakan Tekin, eğitim müfredatında Anadolu'nun kültürel ve manevi birikimine yer verdiklerini söyledi. Tekin, "Dedik ki önce milletin arasına yıllar içerisinde sokulmuş nifak tohumlarını bir atmamız lazım. Bu coğrafyada binlerce yıldır kardeşçe yaşayan insanların kardeşliklerini ortadan kaldıran, aralarına ayrıcalık ve nifak sokan uygulamaları ortadan kaldırmamız lazım. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatının odağında milli birliğimizi, kardeşliğimizi ve anayasal eşit vatandaşlık temelinde çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmek var" diye konuştu.

'13 EĞİTİM MODÜLÜ HAZIRLADIK'

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Alevi-Bektaşi kültürünün öğretilmesine yönelik yeni eğitim içerikleri hazırlandığını ifade eden Bakan Tekin, hayat boyu öğrenme kapsamında farklı yaş gruplarına hitap eden toplam 13 modül oluşturulduğunu söyledi.

Tekin, 13 yaş üzerindeki bireyler için hazırlanan eğitimlerde Alevilik ve Bektaşilikte temel esaslar, yol ve erkan, tarih, toplumsal kurumlar, Alevi-Bektaşi edebiyatı, ocaklar ve dergahlar, hak aşıkları ve ulu ozanlar ile Alevi-Bektaşi müziği konularının ele alındığını belirterek, çocuklara yönelik eğitimlerde ise edebiyat, sanat, semah, temel kavramlar ve değerler konularına yer verildiğini söyledi.

Hazırlanan modüllerin bu yıl itibarıyla Türkiye genelinde yaygın eğitim kapsamında uygulanmaya başlandığını ifade eden Tekin, seçmeli dersler arasına 'Klasik Ahlak Metinleri' adlı dersin de eklendiğini de kaydederek, "Eğer bir ülkede çocuklarına dini inanç ve ibadetlerini, ritüellerini öğretebilecekleri mekanlar, ortamlar bazı vatandaşlar için yoksa orada eşitlikten, anayasal vatandaşlıktan bahsedilemez. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz de bu anlamda üstümüze düşeni yapmak üzere bir adım attık. Hayat boyu öğrenme kapsamında 12 modül yazdırdık. Bu 12 modülden 8 tanesi 13 yaş üzeri bireyler için, 4 tanesi 7-13 yaş arası çocuklar için, bir de eğitmenler için olmak üzere toplam 13 modül hazırladık" diye konuştu.

'DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR KARARDI'

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulduğunu belirten Bakan Tekin, "Bu başkanlığın yaptığı çalışmalar henüz emekleme aşamasında. Ancak şunun altını çizelim, bu gerçekten yüzlerce yıllık yaşanmışlıklar açısından devrim niteliğinde bir karardı. Onlar çalışmalarını yürütüyorlar, biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmak için çaba gösteriyoruz. Gerçekten kritik bir eşikteyiz. Hem Terörsüz Türkiye çalışmaları hem Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar önemli. Biz bu adımları attıkça bu kardeşlik ikliminin oluşmasını istemeyen birileri sabote edeceklerdir. Sabote etme yönünde eylemler yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN BİRLİK VE BERABERLİĞE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYACI VAR'

Milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi konusunda toplumun bütün kesimlerine sorumluluk düştüğünü belirten Bakan Tekin, "Türkiye'nin şu anda birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Milli birliğimizi tesis etmek için herkesin üstüne düşen görevler var. Bizlerin üstüne düşen görevler var siyasetçiler, devlet adamları olarak. Sizlerin üstüne düşen görevler var vatandaşlar, din adamları, imamlar, dedeler, zakirler, sivil toplum örgütleri olarak. Herkesin üstüne düşen görev var. Ben bir kardeşiniz olarak bu anlamda sorumluluklarımızı hatırlatmak üzere buradayım" dedi.

Recep BAĞDAT-Cahit ÖZÇELİK/MALATYA,