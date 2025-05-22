Bakan Tekin, Türkiye Maarif Okulları Kampüs\'ünü Ziyaret Etti

BAKAN TEKİN, TÜRKİYE MAARİF OKULLARI KAMPÜS'ÜNÜ ZİYARET ETTİ

Türkiye Maarif Okulları kampüsünü ziyaret eden Bakan Yusuf Tekin'i öğrenciler, Türk ve Moritanya bayraklarıyla karşıladı. Sınıfları gezen ve okulun bahçesinde kitap okuma etkinliği düzenleyen çocuklara katılan Bakan Tekin, ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelerek sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

SERTİFİKA TÖRENİNE KATILDI

Bakan Tekin ziyaretleri çerçevesinde daha sonra, Moritanya Ticaret ve Turizm Bakanı Sayın Zeinebou Mint Ahmednah ile birlikte, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Moritanya İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Turizm Bakanlığı Turizm Eğitim Ofisi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi' programının sertifika törenine katıldı. Bakan Tekin törende yaptığı konuşmada, "İki gündür Moritanya'dayız, gittiğimiz her ortamda 'İkinci vatanınıza hoş geldiniz.' ifadesini duyduk. Misafir için bundan daha güzel bir cümle olamaz. Bizi bu şekilde karşılayan tüm dostlarımıza içtenlikle bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye - Moritanya ilişkilerinde yeni bir ivme kazandıracak adımlar atmak üzere buradayız. Moritanya Cumhurbaşkanı Sayın Ghazouani'nin de aynı düşündüğünü biliyoruz. Bizler de Bakanlar olarak kendi pozisyonlarımızda bu ilişkileri geliştirmek arzusundayız" dedi.

Moritanya temaslarında, ilişkileri geliştirmek ve gelinen noktayı taahhüt altına almak üzere anlaşmalar imzaladıklarını ve kurulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Tekin, "Şu anda da bu anlamda somut iş birliği yapabileceğimiz alanlardan biri için yaptığımız başlangıcın sertifika törenindeyiz. Türkiye şu anda gerek tesisleşme olarak gerek hizmet sektörü olarak dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunda bizim de bir miktar payımız var. Mesleki eğitim alanında önemli bir birikim oluşturduk. Paylaşmaya hazırız. Bu tören, inşallah, bunun güzel bir başlangıcı olur. Bu sürece katkı veren ve bundan sonra verecek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende, eğitimleri sonunda sertifika almaya hak kazanan 61 Moritanyalı kursiyerin sertifikaları verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, törenin ardından Moritanya Aile, Çocuk ve Sosyal İşler Bakanı Savis Mint Ntahah ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliklerine ilişkin istişareler yapıldı.