Bakan Tekin, Türkiye\'nin GEP\'e 100\'üncü üyeliğini COP31 davetiyle duyurdu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin 100'üncü üyesi olduğu UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığı (GEP) yıllık toplantısında yayımlanan video mesajında üye ülkeleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak COP31'de eğitimin iklim eylemindeki belirleyici rolünü birlikte ele almaya çağırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye, UNESCO Sekretaryası tarafından yürütülen Yeşil Eğitim Ortaklığı'na (Greening Education Partnership-GEP) katılan 100'üncü ülke oldu. Türkiye'nin GEP'e katılımı ve Bakan Tekin'in video mesajı, UNESCO'nun internet sitesinde, GEP Küresel İzleme Platformu'nda ve ortaklığın ekim ayı bülteninde yayımlanarak uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı. Tekin, GEP'in bu ay düzenlenen yıllık toplantısında yayımlanan video mesajında, Türkiye'nin ev sahipliğinde kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31), iklim değişikliğiyle mücadelede ortak iradeyi güçlendirecek tarihi bir buluşma niteliği taşıdığını dile getirdi.

'BU DEĞİŞİMİN EN GÜÇLÜ ZEMİNİ EĞİTİM'

Bu önemli buluşmanın, iklim diplomasisinin yanı sıra eğitim diplomasisi için de yeni imkanlar oluşturacağına inandığını belirten Bakan Tekin, "Çünkü iklim krizine karşı kalıcı çözümler, insanın düşünme ve yaşama biçiminde köklü bir değişimi gerekli kılmaktadır. Bu değişimin en güçlü zemini eğitimdir. Eğitimin dünya barışına hizmet etmesi, demokrasiye, insan haklarına ve çevreye saygılı nesiller yetiştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Çevreye saygıyı da gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız en önemli sorumluluklardan biri olarak kabul ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin yenilenen eğitim programlarının çerçevesini oluşturan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, şahsiyet inşasını merkeze alarak dünya barışına, demokrasiye, insan haklarına ve çevreye saygılı nesiller yetiştirmeyi amaçladığına işaret eden Tekin, "Model kapsamında çevre ve sürdürülebilirlik konuları; bilginin beceriye, değerlerin davranışa, farkındalığın ise gelecek kuşaklara karşı sorumluluk bilincine dönüştüğü bir eğitim anlayışıyla ele alınmaktadır. 2022 yılında yayımladığımız İklim Değişikliği Eylem Planı'nın ardından 2026-2030 dönemine ilişkin hedeflerimizle çalışmalarımızı daha ileri bir aşamaya taşıdık. Müfredattan öğretmenlerimizin mesleki gelişimine, yeşil ve dirençli okullardan afetlere hazırlığa kadar eğitim sistemimizin bütün bileşenlerini kapsayan adımlar atıyoruz. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerimizi, tüm eğitim paydaşlarımızı bu sürecin aktif birer parçası haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN KATILIMI, KARŞILIKLI ÖĞRENMENİN GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Türkiye'nin eğitimde kaydettiği ilerlemeyi uluslararası göstergelerin de teyit ettiğini vurgulayan Tekin, eylül ayında yayımlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) değerlendirmelerinde Türkiye'nin üç temel alanda puanını en fazla artıran Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkesi olduğuna dikkat çekti. Bakan Tekin, ilk kez bir alt ölçek olarak değerlendirilen çevre bilimi alanında Türk öğrencilerin gösterdiği yüksek performansı da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Bu güçlü birikimle COP31'e ev sahipliği yapacağımız dönemde, UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığı'na 100'üncü üye olarak katılıyoruz. Bu katılımı, uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmaların küresel ölçekte paylaşılması ve yeni ortaklarla geliştirilmesi bakımından önemli buluyoruz. Yeşil Eğitim Ortaklığı'nın Türkiye'nin güçlü eğitim altyapısını, uygulama kapasitesini ve sahada geliştirdiği modelleri uluslararası toplumla paylaşmasına, farklı ülkelerin tecrübelerinden yararlanmasına ve karşılıklı öğrenmenin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sizleri, kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31'de eğitimin iklim eylemindeki belirleyici rolünü birlikte ele almaya, tecrübelerimizi paylaşmaya ve ortak projeler geliştirmeye davet ediyorum. Yeşil Vatan'da büyüttüğümüz eğitim anlayışını, COP31'in ortak iradesiyle yeşil bir dünya ve daha adil bir gelecek için birlikte geliştirmeye kararlıyız."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ ALANINDAKİ EN BÜYÜK KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ AĞI

2022 yılında Birleşmiş Milletler Dönüşüm İçin Eğitim Zirvesi kapsamında başlatılan GEP, eğitim sistemlerinin çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine uyum doğrultusunda dönüştürülmesini amaçlayan küresel bir ortaklık platformu olarak faaliyet gösteriyor. İklim değişikliği eğitimi alanındaki en büyük küresel iş birliği ağı olan ortaklık, 100 ülke ve 2 binin üzerinde kuruluşu bir araya getiriyor. GEP, okul ortamlarının yeşil dönüşümünden öğretim programlarının geliştirilmesine, öğretmenlerin mesleki kapasitesinin güçlendirilmesinden ailelerin ve toplumun sürdürülebilirlik çalışmalarına katılımına kadar dört temel alanda çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda her öğrencinin iklim değişikliğini anlayabilecek, etkilerine uyum sağlayabilecek ve sürdürülebilir bir geleceğin şekillenmesine katkıda bulunabilecek bilgi ve becerilerle donatılması hedefleniyor.

TÜRKİYE'NİN DENEYİMİ ULUSLARARASI PAYDAŞLARLA PAYLAŞILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programlarından öğretmenlerin mesleki gelişimine, yeşil okul uygulamalarından çocuk ve gençlerin iklim eylemine katılımına eğitim sisteminin farklı alanlarında yürüttüğü kapsamlı çalışmalar, Türkiye'nin GEP'e katılımıyla uluslararası düzeyde daha görünür hale gelecek. Bakanlığın güçlü eğitim altyapısı üzerine inşa ettiği birikimin dünya ülkeleriyle paylaşılması, Türkiye'nin iklim eğitimi alanındaki deneyiminin uluslararası iş birliklerine katkı sunmasına ve iyi uygulama örnekleri arasında yer almasına imkan sağlayacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularının eğitim süreçlerine dahil edilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yeşil ve iklim değişikliğine dayanıklı okul uygulamaları ile afetlere hazırlık çalışmalarının yaygınlaştırılması, Türkiye'nin GEP çerçevesinde paylaşacağı deneyimler arasında yer alıyor. Öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve ailelerin çevre koruma ve sürdürülebilir yaşam faaliyetlerine katılımını destekleyen 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' çalışmalarının da uluslararası iyi örneklerle buluşturulması ve ülkeler arasında bilgi paylaşımının geliştirilmesi amaçlanıyor.

COP31'DE 'GENÇLİK VE EĞİTİM' ODAKLI ÜST DÜZEY DİYALOGLAR DÜZENLENECEK

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek COP31 kapsamında, GEP iş birliğiyle 'Gençlik ve Eğitim' temasında üst düzey diyaloglar düzenlenecek. UNESCO ve OECD'nin desteğiyle yürütülecek çalışmalarda iklim değişikliği karşısında eğitimin dönüştürücü rolü, ülkelerin deneyimleri ve iyi uygulamaları ile çocukların, gençlerin ve öğretmenlerin iklim eylemine katkıları ele alınacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin İklim Güçlendirme Eylemi (ACE) gündemine katkı sunulması ve GEP bünyesinde yeni bir İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması planlanıyor. Bu çalışmalarla ülkelerin eğitim ve iklim alanındaki taahhütlerinin uygulamaya aktarılması, ilerlemenin izlenmesi ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE'NİN GEP ÜYELİĞİ YENİ İŞ BİRLİKLERİNE ZEMİN HAZIRLAYACAK

Türkiye'nin GEP'e katılımı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın iklim eğitimi ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaları küresel ölçekte paylaşmasına, farklı ülkelerin deneyimlerinden yararlanmasına ve yeni ortaklıklar geliştirmesine imkan sağlayacak. Bakanlık, COP31 kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla Türkiye'nin eğitim alanındaki birikimini uluslararası kamuoyuyla buluşturmayı, ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve iklim değişikliğine hazırlıklı nesiller yetiştirilmesine yönelik ortak çalışmalara katkı sunmayı hedefliyor.