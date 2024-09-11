Bakan Tekin: Adalet ve İnsan Hakları İçin Çaba

Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile bütün ideolojilerin üstünde milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan toplum oluşturabilmek adına milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş nesil inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle bir araya gelen Tekin, insan hakları ve toplumsal sorumluluk bilincinin yükseltilmesi konusunda tecrübelerini paylaştı.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi üzerine yaptığı akademik çalışmalara değinen Tekin, Osmanlı'dan günümüze demokrasi ve insan hakları konusunda yapılan değerlendirmeleri anlattı.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokrasi ve insan hakları konusunda yapılan dönüşümlere değinerek, Türkiye'deki vesayet odakları ve antidemokratik yapılara karşı mücadelelerden söz etti, özellikle dershanelerin kapatılma süreciyle FETÖ'ye karşı verdikleri mücadeleyi aktardı.

"Adaletin ve hukukun tesis edilmesi için çaba gösteriyoruz"

Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersinde " Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersinin hatırlatılması üzerine Tekin, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm kimden gelirse gelsin karşı durmak ve mazlum da kim olursa olsun yanında olmamızı gerektiren inancın mensuplarıyız. Bizler, bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan bir millet olarak dünyanın her yerinde adaletin ve hukukun tesis edilmesi için çaba gösteriyoruz. Yıllardır Filistinli kardeşlerimize yönelik zulüm var, on binlerce masum insan ülkelerini savunurken yaşamını yitirdiler. İşte kendi bağımsızlık mücadelemizi çocuklarımıza bir kez daha vermek için, dünyanın neresinde olursa olsun adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek bir nesil yetiştirebilmek için, okullarımızda Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık temalı ilk ders etkinliği planladık ve çok olumlu tepkiler aldık."

Bakan Tekin, adalet, hikmet, merhamet, iyilik ve doğruluk gibi değerlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarına yerleştirildiğini vurgulayarak, "Bütün ideolojilerin üstünde milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek adına milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş nesil inşa etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kulandı.

İnsan hak ve hürriyetleri bağlamında müfredatta ötekileştirici, dışlayıcı ve ayrıştırıcı tüm unsurların ayıklandığını kaydeden Tekin, ders kitaplarının bu doğrultuda inanç gruplarına saygıyı esas alan anlayışla yazıldığını bildirdi.

Bakan Tekin, gençlere, başarıya ulaşmak için doğru bildikleri, karar aldıkları konuda yılgınlık göstermeden sabır ve sebatla kararlılıklarını sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın da katıldı.