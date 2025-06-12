Bakan Tunç: Noterlik Kanunu\'nda disiplin hükümlerini yeniden düzenledik

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "10'uncu yargı paketiyle Noterlik Kanunu'nda yer alan disiplin hükümlerini yeniden düzenleyerek, disiplin yaptırımlarını, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde açık ve net bir şekilde tanımladık" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliği 54'üncü Olağan Kongre'sinde konuştu. Bakan Tunç, "Noterlerin tek yönü, tek dayanağı hukuktur. Tarafsızlığı, onu bir taraf olmaktan değil, her iki tarafın da hakkını gözeten adil bir teraziden yana kılar. Adalete erişim ve hukuk güvenliği açısından böylesine önemli görevleri yerine getiren ve kadim bir tarihi olan noterlik müessesiyle ilgili olarak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine son 23 yılda Türkiye Noterler Birliğimizin iş birliğiyle çok önemli adımlar attık. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl kurduğumuz 40 noterlikle birlikte, son 23 yılda 1154 noterlik kurarak, 2002 yılında 1231 olan noterlik sayımızı yüzde 94 artışla 2 bin 385'e çıkardık. Böylelikle vatandaşlarımızın noterlik hizmetini daha hızlı ve yerinde almalarını sağlayarak, noterlere erişimi güçlendirdik" dedi.

'NÖBETÇİ NOTERLİĞİN İŞLEM HACMİ 3 MİLYON 624 BİN 480'

Bakan Tunç, noterlik hizmetinin daha nitelikli, verimli ve süratli yürütülmesi, özellikle ticaretin yoğun olduğu yerlerde, hafta sonları da noterliklerde işlem yapılabilmesi için 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren nöbetçi noterlik uygulamasını başlattıklarını hatırlatarak, "Bugüne kadar nöbetçi noterliğin toplam işlem hacmi 3 milyon 624 bin 480'dir. Bu sayısal veriler nöbetçi noterlik uygulamasının vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacını giderdiğini ortaya koymaktadır. Yine 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren kurduğumuz entegrasyon sayesinde, yurt dışında yapılan noterlik işlemi örneğinin, ülkemizde herhangi bir noterlikten alınabilmesine imkan sağladık. Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki işlemlerini daha süratli, kolay ve güvenli yürütebilmelerini sağladık. Bu sayede gurbette olan vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını; nerede olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onların yanında olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Bugün itibarıyla bu kapsamda yapılan işlem sayısı 334 bin 440'tır. Bir başka yenilik ise 19 Ağustos 2019 tarihinde başlattığımız; yurt içinde herhangi bir noterlikte gerçekleştirilen işlem örneğinin başka bir şehrimizdeki noterlikten, ilgilisi tarafından alınabilir hale gelmesidir. Bu uygulamayla postada kaybolma, işlemin yapıldığı yere gitme gibi sıkıntıları ortadan kaldırdık. Bugün itibarıyla yurt içinde başka bir noterde örnek alınan işlem sayısı 908 bin 176 olmuştur" ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ İLE 3 MİLYON 729 BİN 554 İŞLEM'

Tunç, noter ücretleriyle, harç ve vergilerin kredi kartlarıyla ödenmesi uygulamasını da 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Bu uygulama ile vatandaşlarımız; nakit para taşıma, kaybetme veya çalınma gibi sıkıntılardan kurtulmuştur. Böylece ödemeye dayalı sözleşmelerdeki para alışverişlerinde yaşanan birtakım aksaklıkların veya dolandırıcılık eylemlerinin önüne geçmiş olduk. Güvenli Ödeme Sistemi ile bugüne kadar 3 milyon 729 bin 554 işlem gerçekleştirilmiştir. 2024 yılında yaptığımız düzenlemeyle; tüm ikinci el araç alım satımlarında Güvenli Ödeme Sistemi kullanılmasını zorunlu hale getirdik. Dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarının önüne geçilebilmesi ile insanımızın mağduriyet yaşamaması için bir diğer önemli düzenlememiz parmak izi ile kimlik doğrulama sistemidir. Uygulamayla; kimlik kartlarındaki çiplerde bulunan parmak izleriyle, noterlik işlemi esnasında alınan parmak izinin eşleştirilmesiyle kimlik doğrulaması yapılmaktadır. Bu uygulamayı 16 noterlikte pilot olarak başlatmıştık. Bugün itibarıyla ise Kimlik Erişim Cihazı bulunan noterlik sayısını 270'e çıkardık. En kısa sürede tüm Türkiye'deki noterliklerde bu uygulamayı yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Proje tamamlandığında noterlik işlemleri çok daha güvenli hale gelecek. ve büyük ölçüde suiistimallerin ve dolandırıcılıkların önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.

'NOTER YARDIMCILIĞI MÜESSESESİNİ SİSTEME KAZANDIRACAĞIZ'

Bakan Tunç, 10'uncu yargı paketinde noterlik kurumuyla ilgili maddelerin yer aldığını belirterek, "Noterlerle ilgili yurt içinde yaptığımız bu düzenlemelerin yanında; uluslararası arenada da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda; 2023 yılının ekim ayında ülkemizin ev sahipliğinde; Türk Dünyası Noterler Birliğinin Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptını imzaladık. Böylece; Türk devletleri vatandaşlarının, noterlik işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için yapılan noterlik işlemlerinin, katılımcı ülkeler arasında denk olmasına imkan sağlayacağız. Ayrıca son olarak geçen hafta yürürlüğe giren 10'uncu yargı paketiyle de Noterlik Kanunu'nda yer alan disiplin hükümlerini yeniden düzenleyerek, disiplin yaptırımlarını, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde açık ve net bir şekilde tanımladık. Öncelikle Noterlik Kanunu'nu yargı hizmetlerinin etkinliğini ve güncel ihtiyaçları gözeterek yenileneceğiz. Hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesini sisteme kazandıracağız. Vasiyetnamenin açılması ve mirasçı atama belgesinin verilmesi gibi bazı çekişmesiz yargı işleri ile delil tespitinin noterlikler tarafından da yapılabilmesini sağlayacağız. Hukuki güvenliğin artırılması için belli bir miktarı aşan sözleşme ve işlemlerde noter onayı alınmasını teşvik edeceğiz. Noterler tarafından düzenlenen belgelerde karekod uygulamasına geçeceğiz. Kıymetli evrak ve banka protestolarının noterliklerde elektronik ortamda yapılmasına ilişkin düzenleme yapacağız. 'Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi' ile noterlikler arasında entegrasyon sağlayacağız. Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin noterliklerce tapu siciline şerh olarak işlenebilmesine imkan tanıyacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç, yeşil pasaport taleplerini dile getiren hukukçularla sohbet ederek, yeşil pasaport sahibi olmalarını desteklediğini ve bu konuda adım atılacağını belirtti.